Consejos para mejorar las finanzas personales y evitar deudas

El mejor manejo de nuestras finanzas personales o las de nuestro negocio suele estar entre las metas que nos ponemos al iniciar el año, por lo que hacemos un presupuesto mensual para seguir y alcanzar otros sueños como un viaje de vacaciones, la compra de un auto, departamento o pagar la educación de nuestros hijos.

“ Un presupuesto es una herramienta que nos permite planificar mejor nuestros gastos, pues permite identificar nuestros ingresos, priorizar nuestros gastos y destinar una parte al ahorro”, explica Mavilo Calero, gerente de división de la red de Comercialización de Financiera Confianza.

Sin embargo, pronto nos alcanzan los gastos excesivos de las fiestas de fin de año o aparecen circunstancias inesperadas y no logramos mantenernos en el camino deseado. Por eso, Calero te brinda cinco preguntas claves que te debes hacer para revisar por qué está fallando tu presupuesto mensual.

1. ¿Usa una herramienta física o digital?

“Muchas personas cometen el error de hacer un presupuesto mensual, mentalmente. La mente es frágil y, además, necesita ver las cosas para tenerlas más claras. Si no hiciste tu presupuesto por escrito, puede ser que hayas pasado por alto algunos gastos importantes”, explica el experto.

Por eso, es mejor usar un cuaderno, un aplicativo de celular o programa de computador para hacer tu presupuesto y poder llevar un control adecuado a tus gastos mes a mes.

2. ¿Tu presupuesto es realista?

“Si estás teniendo muchos gastos inesperados o mayores a los planeados, puede que la información con la que hiciste tu presupuesto inicial no sea la más fiel a la realidad. Revísalo nuevamente y no coloques ni más ni menos de lo que ganas o gastas”, aconseja Calero.

3. ¿Estás llevando el control de tus gastos?

No basta con hacer el presupuesto a inicios de mes. Debes ser disciplinado, apunta los gastos que vas haciendo. Esto te permitirá compararlos con tu presupuesto y saber qué tan bien está funcionando o no. Es un error esperar a llegar a fin de mes para hacer este ejercicio, pues no verás a tiempo si debes corregir tu comportamiento.

4. ¿Pagas tus deudas a tiempo?

La luz, la mensualidad del colegio, las cuotas de préstamos, el pago de la tarjeta de crédito, todas son deudas que debes pagar a tiempo. Es importante que tengas una alarma y pagues tus deudas de manera puntual para evitar pagar comisiones adicionales que no están dentro de tu presupuesto.

5. ¿Tienes gastos hormiga?

Los gastos hormiga son pequeños gastos que no son realmente necesarios, pero que satisfacen pequeños “gustitos”. Por ser de monto bajo creemos que no afectan en nuestro presupuesto, pero, si hacemos el ejercicio de sumarlos a fin de mes, veremos que es un monto grande. Por eso, hay que tener cuidado. Identificarlos a tiempo te permitirá hacer ajustes y ahorrar dinero cuanto antes.

Finalmente, el experto recuerda que una manera de gestionar bien los gastos también es generar más ingresos. “En un contexto como el del impacto económico de la pandemia de la COVID-19, emprender un negocio que podamos llevar a la par de nuestro trabajo actual, con conocimientos y herramientas que ya tenemos disponible, puede ser una buena alternativa para encarar panoramas de encarecimiento de productos o de estancamiento de los salarios”, opina Calero.