Fusiones y adquisiciones en Latinoamérica movieron US$ 5.565 millones en enero del 2022

El mercado transaccional de América Latina registró en enero de este año un total de 234 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, lo que le permitió acumular US$ 5.565 millones. La cifra equivalió a un aumento del 22% en número de operaciones respecto a similar mes del 2021; sin embargo, representó un retroceso del 42% en el importe de estas, según un informe de Transactional Track Record y Datasite.

De acuerdo con el informe, Brasil encabezó el ranking de países más activos de la región con 176 operaciones (+61%); no obstante, su capital movilizado se redujo en un 49% y logró los US$ 4.092 millones.

Continuó en la lista México con 20 operaciones (+5%) y un importe de US$ 447 millones, más del doble que en el 2020. Por su parte, Argentina anotó 17 operaciones (-6%) y US$ 451 millones movilizados, lo que significó un incremento de 61%.

Siguió Chile con 13 operaciones (-55%) y una disminución del 98% con US$ 43 millones movilizados. Cerró el listado Colombia con 11 operaciones (-48%) con US$ 1.007 millones, y Perú con siete operaciones con una disminución de hasta el 99%, hasta los US$ millones.

Desempeño del Capital privado, de riesgo y adquisición de activos

En el primer mes del 2022 se registraron 13 operaciones de capital privado por un total de US$ 280 millones. El resultado significó un retroceso de 38% en el número de operaciones y de 91% en el importe, en relación a similar periodo del 2021.

En el segmento capital de riesgo se realizaron 71 operaciones y acumularon US$ 1.171 millones, lo que implicó una desaceleración de 25% y 29%, respectivamente, en relación a enero del 2021.

Por último, la adquisición de activos reportó 17 operaciones por US$ 1.589 millones; es decir, 29% menos operaciones y un 40% menos en el importe con respecto al mismo mes del año previo.

