Exportación de frutas exóticas creció 46,2% durante el 2021

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) informó que los despachos de frutas exóticas peruanas al exterior sumaron alrededor de US$ 13 millones 400.000 durante el 2021, representando un crecimiento del 46,2% en comparación al 2020.

De acuerdo al reporte Frutas exóticas: evolución del mercado nacional y mundial, la más importante fue la maracuyá con US$ 6 millones 742.000 (presentaciones en pulpa, congelada y fresca), seguida del aguaymanto con US$ 3 millones 701.000 (deshidratado, congelado y en conserva).

En tercer lugar se ubicó la lúcuma con un total de US$ 1 millón 553.000 (pulpa y congelada) y en el cuarto la chirimoya con US$ 689.000 (pulpa y fresca). Otras fueron el camu camu, granadilla, aguaje, lulo, cocona, pitahaya y carambola.

Durante el año pasado, un total de 125 empresas exportaron frutas exóticas convencionales a 35 naciones , y 26 compañías despacharon frutas exóticas orgánicas a 22 territorios.

Por continentes, América del Sur fue el principal destino con US$ 4 millones 300.000 (participación de 31,8% del total), seguido de América del Norte (24%), Europa (21,6%), América Central (10,1%), Oceanía (6,8%), Asia (5,5%) y África (0,01%).

A nivel de países, llegaron a Chile que se consolidó como el líder con US$ 3 millones 800.000. En segunda posición, estuvo Estados Unidos con US$ 2 millones 400.000. En tercera, Puerto Rico (US$ 1 millón).

Lima concentró el 70,5% de las exportaciones totales de estas frutas, mientras que Lambayeque el 9,9%, Áncash el 9,5% y Junín el 4,3%, entre otras regiones. Callao y Ucayali fueron las que registraron el mayor incremento con 285,6% y 204%, respectivamente frente al 2020.

El ranking de empresas exportadoras de frutas exóticas convencionales el año pasado fue liderado por Unión de Negocios Corporativos S.A.C., Delicias y Sabores del Perú E.I.R., Mebol S.A.C., Fusion Foods S.A.C. y Agroindustrias AIB. El de frutas exóticas orgánicas por Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C., Villa Andina S.A.C., Agro Andino S.R.L., Green Box S.A.C. y Agrofino Foods S.A.C.