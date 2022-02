Viceministra de transportes renuncia al MTC: Se ha convertido en una aparente agencia de empleos

La viceministra de transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Fabiola Caballero Sifuentes, presentó su carta de renuncia al titular de esa cartera, Juan Silva Villegas, en medio de los cuestionamientos tras ser ratificado en el puesto.

La funcionaria inició su descargo comunicando la decisión de no permanecer más en dicho puesto. “ Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de confianza de viceministra de Transportes , cargo que he venido ejerciendo desde mi designación mediante resolución suprema N° 013-2021-MTC, de fecha 9 de noviembre de 2021″.

“(El MTC se ha) convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación”, dio a conocer Caballero Sifuentes en dicho documento dirigido al ministro de Transportes y Comunicaciones.

En esa línea, la ahora exviceministra sostuvo que no se le consultaba sobre cambios en su despacho, lo cual dificultaba su tarea como funcionaria en el cargo que ostentaba desde el 9 de noviembre de 2021.

Carta de renuncia de la viceministra de Transportes, Fabiola Caballero Sifuentes. Foto: cortesía

“Los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta a mi despacho, hacen difícil implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado que priorizan requisitos técnicos, transparentes, eficientes, y de sostenibilidad que son los que se han privilegiado en los 15 años que vengo laborando en el sector”, señaló.