Dólar en Perú: Tipo de cambio sube al cierre de la semana y se ubica en S/ 3,75

El dólar cerró la semana al alza y se ubicó en S/ 3,750 a las 13:30 p. m. del viernes 18 de febrero lo que significó un incremento de 0,62% con respecto al día anterior, en el que tuvo un valor de S/ 3,727, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta 4 SAB Perú, explicó que durante la jornada, el flujo de la oferta provino de mercado off shore, mientras la demanda provino de bancos locales generando posiciones. Así, en el mercado se negociaron US$ 370 millones en un precio promedio de S/ 3,7181. Asimismo, el día de hoy el BCRP intervino con venta directa de US$ 14 millones a un tipo de cambio de S/ 3,7500, adicionalmente se colocaron Swaps cambiarios venta por S/ 200 millones a 6 meses.

En tanto, el tipo de cambio paralelo se ubicó entre los S/ 3,715 la compra y S/ 3,755 la venta. Mientras que, en los principales bancos del país, la divisa refugio alcanzaba los S/ 3,703 y S/ 3.723, la compra y venta; respectivamente.

De acuerdo a Bloomberg, el sol peruano fue la segunda moneda que más se depreció en la región durante la jornada (0,62%). En lo que va del 2022, la divisa estadounidense ha retrocedido en 6,35%.

“A nivel global el dólar repunta ya que se están disipando las expectativas de un arreglo diplomático a la crisis entre Rusia y Ucrania”, anota Villavicencio.