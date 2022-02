Crecimiento del 2021 en 13% y deja base para avanzar el 2022

Hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicará las cifras oficiales de la evolución del producto bruto interno (PBI) nacional durante el 2021. El consenso de los agentes económicos es que el resultado estaría en 13%, lo cual explica, en términos macroeconómicos, que se consiguió superar los niveles prepandemia.

De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , el valor del PBI en el 2021 sería de S/ 549.000 millones, por encima de lo registrado en el 2019, cuando fue de S/ 546.000 millones.

El economista Armando Mendoza explica que si bien el resultado del 2021 incluye un efecto rebote por la profunda caída en el 2020 (-11,2%), también incorpora un crecimiento real de la economía nacional, por ello, añade, la tarea es que dicho dinamismo perdure durante este 2022, para el cual se estima un crecimiento de entre 3,5% y 4%, de acuerdo al MEF.

Panorama 2022

Si bien en términos macroeconómicos se superaron los niveles prepandemia, aún se observan sectores que no logran recuperarse por completo, como lo son servicios, comercio y turismo.

Ante ello, Mendoza indica que las medidas deben ir enfocadas a impulsar dichos rubros; sin embargo, resalta que el gran avance de la vacunación contribuirá a que estos sectores puedan acelerar su reactivación.

Sobre este punto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, señaló que en diciembre del 2021 se observó que el empleo formal en el sector servicios se expandió en 8,3% debido a que la vacunación ha reforzado la confianza de los consumidores.

Otro factor que podría contribuir al desempeño del 2022 sería el retorno de las clases presenciales, ya que tiene un importante impacto en los negocios.

”Estamos hablando de probablemente 100.000 personas que viven de hacer movilidad escolar, de los que dan clases particulares, los que venden útiles escolares, uniformes; también el señor que está en la puerta del colegio vendiendo galletas ganará con este reinicio de clases”, expresó Mendoza.

Por su parte, el economista Eduardo Recoba proyecta que la economía nacional tendría un crecimiento de entre 2,8% y 2,9%, por lo que considera que el MEF reajustará sus estimados ante la austeridad del empleo que hay actualmente.

”No creemos que el crecimiento vaya más allá de 2,8% o 2,9%. Esto tiene que ver con el dinamismo del empleo que viene muy lento. El 2022 habrá mucha desaceleración a propósito de la inversión privada, que en el mejor de los casos crecerá 0%”, acotó el experto.

Plano político y contexto internacional

El cambio de ministros y la tensión constante entre el Ejecutivo y Legislativo tienen influencia en el comportamiento de la economía, advierte Mendoza, pues los conflictos políticos generan desconfianza y los proyectos se ralentizan.

En tanto, los precios internacionales de los metales son favorables para nosotros, ya que somos un país exportador. No obstante, Recoba señala quesería un mayor aporte si ese buen dinamismo está acompañado de nuevos proyectos mineros. “Si no expandimos más proyectos, no aprovecharemos los precios altos de las materias primas”, sentencia.

Datos

Estimados. Las diversas organizaciones y empresas financieras tienen una proyección de crecimiento del PBI que va entre 2,3% y 4,4%.

Desempeño. La producción promedio mensual de electricidad tuvo en enero del 2022 un crecimiento de 2,3% frente a similar mes del 2021.