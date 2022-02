Midagri: Agroexportaciones superaron los US$ 9.000 millones en ventas el 2021

Las agroexportaciones en el 2021 lograron una cifra récord de US$ 9.172 millones en ventas, lo que representó un crecimiento de 18% en comparación a las colocaciones registradas en el 2020, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Por ejemplo, las exportaciones agrarias tradicionales durante el periodo analizado alcanzaron los US$ 843 millones, cifra que significó un aumento de 16% respecto a lo registrado en 2020, debido a los mayores envíos registrados de café sin tostar (US$ 756 millones) y azúcar (US$ 10 millones) cuyas ventas aumentaron en 19% y 82%, respectivamente.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 8.329 millones, monto superior en 18% mayor a lo observado en el 2020. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: arándanos US$ 1.203 millones (14% de las agroexportaciones no tradicionales), uva fresca US$ 1.200 millones (14%), palta fresca US$ 1.083 millones (13%), espárrago fresco US$ 405 millones (4,9%), mango fresco US$ 319 millones (3,8%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales US$ 188 millones (2,3%), los demás cítricos US$ 164 millones (2%), entre otros.

También se destacaron las mayores colocaciones de cacao en grano US$ 148 millones (1,8%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery”frescas US$ 147 millones (1,8%), mango congelado US$ 127 millones (1,5%), las demás frutas US$ 116 millones (1,4%) y las demás quinua US$ 105 millones (1,3%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 63% de la oferta exportable no tradicional.

En tanto, los productos de mayor contribución el año pasado fueron: palta fresca (+43% de crecimiento), arándanos (+20%), uvas frescas (+15%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+41%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+2,050%), mangos frescos (+14%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+104%), mucílagos de semilla de tara (+194%), aceite de palma en bruto (+68%), espárrago fresco (+7,3%), fresas congeladas (+65%), los demás cacao en grano (+16%), entre los principales.

El Midagri resaltó que el rubro de frutas y hortalizas sumaron más de US$ 5.454 millones en ventas (65% de las agroexportaciones no tradicionales) el año pasado, cifra que significó un aumento de 19% respecto al 2020, debido principalmente a la apertura de nuevos mercados y el incremento de la demanda en el hemisferio norte.

Asimismo, la balanza comercial agraria el 2021, registró un superávit de US$ 2.983 millones, cifra mayor en 1,4% en comparación con el monto registrado el año 2020.

Uno de los principales aspectos de las exportaciones agrarias ha sido la creciente participación de los productos provenientes de la agricultura familiar, que cada vez más vienen conquistando mercados internacionales y representan entre el 12% y 15% de las ventas, destacando las colocaciones de café, quinua, alcachofas, banano, entre otros.

Principales mercados

Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Chile, China, Alemania, Ecuador, Hong Kong, y Canadá.

Este grupo de países concentraron el 77% del total de lo exportado durante el año pasado.