Mincetur: estudio técnico de aplicación de salvaguardias a importación textil a punto de culminar

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, sostuvo una reunión con diversos gremios de microempresarios textiles de Gamarra, en la cual se mencionó la posibilidad de la aplicación de salvaguardias temporales a la importación de prendas textiles.

En ese sentido, el titular del sector indicó que, en observancia a la Organización Mundial de Comercio (OMC), se viene culminando el estudio técnico en Indecopi.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la OMC, las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” que se aplican cuando el aumento en las importaciones de determinados productos hayan causado o amenacen con causar un daño grave a la rama de producción nacional.

El ministro Sánchez expresó que el Gobierno de Pedro Castillo busca priorizar la competitividad y apoyo a la industria nacional. Asimismo, resaltó que es importante impulsar la producción de los agricultores de algodón. “Es necesario una economía social de mercado con condiciones justas para la industria textil nacional”, acotó.

Finalmente, remarcó que se necesitan medidas concretas, a nivel de Gobierno, para reactivar el sector textil, como impulsar el FAE-Mype Confeccionista como fondo público creado para garantizar créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas , reestructurar y ampliar el programa de Compras a Myperú (uniformes escolares, ropa hospitalaria y uniforme militar).

El titular del Mincetur se reunió con la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC), Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete), Asociación de Exportadores del Emporio de Gamarra (Asodex) y la Cognamype.

El dato

A inicio de la pandemia, el valor de las exportaciones textiles creció de US$ 1.270 millones en el 2017 a más de US$ 1.300 millones en el 2019. Mientras que en el 2021 creció a US$ 1.717 millones, indicando con claridad que nuestros productos textiles tienen futuro en el mercado internacional, pero necesitan apoyo decidido del Estado y desde el Mincetur y Promperú así se proyecta este primer trimestre de 2022.