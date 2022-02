BCRP: superávit comercial anual alcanzó los US$ 14.752 millones en el 2021

El Banco Central de Reserva del Perú (BRCP) informó que el superávit de la balanza comercial del 2021 alcanzó los US$14.752 millones en el 2021. De acuerdo con la autoridad monetaria, el resultado se debe a que en el último año las exportaciones lograron recuperarse y superar los niveles prepandemia.

De esta manera, las exportaciones en el 2021 acumularon US$63.106 millones, es decir, 47,1% más en relación al 2020 y 31,5% más frente al 2019, antes de la crisis sanitaria.

Por su parte, las importaciones lograron US$ 48.354 millones. La cifra es superior en 39,3% a lo registrado en el 2020 y 17,6% más que la de 2019.

Balanza comercial anual de los últimos años. Foto: BCRP.

Resultados de la balanza comercial en diciembre del 2021

La balanza comercial en diciembre del 2021 registró un superávit de US$ 1.757 millones. El monto es superior en US$ 267 millones a lo obtenido en el mismo mes del 2019, reportó el BCRP, y en más de US$ 439 millones al de diciembre del 2020.

Asimismo, enfatizó que el avance corresponde a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación y al mayor volumen exportado de productos no tradicionales.

Balanza comercial en 2021. Foto: BCRP

A detalle, en diciembre último las exportaciones llegaron a US$ 6.339 millones, superiores en 26,2 % a las de diciembre de 2019 y 30,2 % al último mes de 2020.

En tanto, las importaciones alcanzaron los US$ 4 602 millones en diciembre de 2021, mayores en 35,4% y 23,5% a lo reportado en diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.