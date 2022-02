Arequipa: en Majes I gastan 22 millones y agricultores devuelven un millón

La oposición a Majes II -para el gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo- tiene un trasfondo. Dice que el rechazo no necesariamente lo moviliza lo que se repite en auditorios o medios de comunicación: que la Adenda 13 es corrupción o que el modelo agroexportador solo beneficiará a unas cuantas empresas.

Hay agroexportadores y acopiadores, interesados en bajarle la llanta por la mano de obra. Algo similar ocurrió en Tía María. En el valle de Tambo, el cuestionamiento ambiental al proyecto minero no era lo único. También se instaló el temor de los agricultores por la escasez y encarecimiento del jornal . La mina iba a acaparar a los trabajadores.

Arroyo identifica a los acopiadores de Majes I en la oposición. Son intermediarios que compran la producción en chacra y que necesitan mano de obra barata para las cosechas. Con agroexportadoras en Majes II que ofrecerán sueldos formales tendrán que competir y eso no les conviene. “Son intereses mezquinos, piensan en ellos, no en Arequipa”, afirma Arroyo.

PUEDES VER: Congresista de Arequipa presenta proyecto para expulsar a extranjeros si cometen delitos

Ese interés ha sintonizado con la posición de los consejeros regionales Elmer Pinto, Edy Medina y un grupo de profesionales reacios a la reactivación del proyecto con la firma de la Adenda 13. Este procedimiento está entrampado en el Consejo Regional. Han pasado casi 40 días y Pinto no presenta el dictamen para discutirlo en el pleno.

Repiten en foros varias mentiras, según el gerente de Autodema. Por ejemplo, el encarecimiento del precio del agua en El Pedregal . Que el minifundio es rentable.

Daño al ambiente

En una extensa conversación con La República, Arroyo aceptó que la irrigación Majes I fracasó. Es agricultura de subsistencia que causó un enorme daño al medio ambiente, afirma.

El riego por inundación provocó la formación de 2 represas en el subsuelo, “en 30 o 40 años habrá afloramientos en toda la pampa. Como el agua no les cuesta nada, la derrochan”, dice.

Decir que Majes I es rentable no es preciso, reitera Arroyo contradiciendo la visión del consejero Pinto. “Si fuese así no subsidiaríamos la tarifa de agua para el mantenimiento de la infraestructura mayor de Majes I. Como gobierno regional, gastamos en operar 22 millones de soles, dinero de todos los peruanos. La junta usuarios, apenas nos devuelve un millón de soles. Si fuesen tarifas realistas la represa de Condoroma, los túneles y canales estarían en óptimas condiciones”, revela.

El funcionario precisa que la oportunidad de poner a punto la infraestructura de riego es con la reactivación de Majes II. Ambas irrigaciones utilizarán el mismo sistema de conducción. “Si no sale Majes II ya no será prioridad arreglar esa infraestructura. Los agricultores de Majes deben ser los más interesados en que salga Majes II. Sino sale a nadie le va interesar reparar eso”, dice.

Las tierras

¿Majes es una oportunidad de desarrollo? Arroyo piensa que sí. Hay una gran demanda por tierras para la agroexportación, afirma. Perú lidera la producción mundial de arándanos y paltas. El ciruelo también es otra oportunidad. En Chavimochiv, el valor de una hectárea soprepasa los 20.000 dólares por qué en Majes no podría venderse a 10.000 hectáreas.

-Hay especialistas que sostienen que además de la adenda 13 se viene una actualización de costos y el proyecto encarecerá a 800 millones dólares.

Recién nos hemos puesto de acuerdo en la inversión de los 104 millones. No creo que haya otra actualización. Son especulaciones.

También se pone en duda la capacidad constructora de Cobra.

Según el contrato el socio que acredita experiencia es Cobra y no se podía retirar. En cambio Cosapi podía retirarse y lo hizo.

Usted cree que se va aprobar la Adenda 13

Conversamos con la mayoría de consejeros y ellos están de acuerdo. Solo dos se oponen y más responden a intereses personales (...) Si el proyecto se cae demorará 5 o 8 años en replantearse.

Las críticas a la concesionaria

La concesionaria envió dos cartas para hacer caducar el contrato de Majes. Los españoles plantearon trato directo, intentar arreglar la controversia vía la conciliación, antes de ingresar al arbitraje. Sin embargo, para el GRA todavía no se entró a esa etapa , la mayoría de las cuatro razones para hacer caducar el contrato fueron absueltas: la compra de terrenos para obras, la elaboración del instrumento ambiental de Condoroma para reparar el aliviadero de la represa. Según Arroyo, no le competía a la gestión regional hacer este este estudio pero las gestiones anteriores lo aceptaron. La posición debió ser, que ese era tarea de concesionario, no del GRA. Desde la perspectiva de Arroyo, la concesionaria se apresura. (vea nota completa en larepublica.pe/regionsur/

Arguye como caducidad, la falta de Garantías Soberanas, aval financiero que debe otorgar el Estado para que ellos puedan recuperar su inversión (RPI), sin embargo, ese requisito se exige cuando entregue las obras. En el contrato no está fijado cuando se debe cumplir con esa obligación. Majes es una APP, Cobra recupera su inversión con las tarifas de agua, 30 millones de dólares al año, de tal forma que si no se llega a ese monto se echa mano de la garantía.

Arroyo dice que no están obligados a firmar la adenda 13, sin embargo advierte que si ello no se produce el concesionario se retirará de la operación. No hay forma que vuelva a aceptar el diseño original de canales abiertos. “Han esperado casi cuatro años, han hecho gestiones juntos con el GRA para la adenda 13 y después les dices que no? Por eso ya presentaron su carta de caducidad.