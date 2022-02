Exportación de alimentos a Asia creció 31,5% en 2021, según ADEX

Las exportaciones al mercado asiático de los sectores agro tradicional, agropecuario-agroindustrial y pesca no tradicional acumularon US$ 1.572 millones en el 2021. El monto representa un incremento de 31,5% respecto al 2020 (US$ 1.195 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

A detalle, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos a Asia en el sector agroindustrial sumaron US$ 921 millones 773.000, lo que equivale a un alza del 44,2%, pesca no tradicional US$ 596 millones 384.000 (+17,4%) y el agro primario US$ 54 millones 521.000 (+11,8%).

El producto más demandado por ese continente fue la uva fresca (US$ 248 millones 457.000), seguido de potas y calamares congelados, así como los arándanos. También destacaron la pota y calamar preparados o en conserva; palta; langostinos; hígados, huevas y lechas; cacao en grano; café y algas frescas.

Asimismo, China con US$ 530 millones 885.000 fue el destino más importante con una concentración del 33,7% y un crecimiento del 59%. El segundo lugar lo ocupó Corea del Sur (US$ 323 millones 313.000) con una representación del 20,5% y un alza del 6,5%. Completaron el top five Hong Kong, Japón y Tailandia.

Feria Thaifex: Anuga Asia

Finalmente, ADEX mencionó que la tendencia por productos de calidad revela un momento favorable para ser aprovechado por los empresarios peruanos quienes identificarán compradores en la feria Thaifex: Anuga Asia, a realizarse del 24 al 28 de mayo próximo en el Impact Muang Thong Thani de Bangkok, Tailandia”.

“Gracias al trabajo conjunto de la Embajada del Perú en Tailandia, la OCEX Hong Kong (con jurisprudencia en Bangkok), PromPerú y ADEX, nuestro país podrá ser representado por 8 empresas exportadoras en el Pabellón Perú, donde tendrán la oportunidad de mostrar su cartera a compradores extranjeros, especialmente asiáticos”, señaló Susana Yturry Farge, gerenta de Agroexportaciones de ADEX.