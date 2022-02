Envíos de madera en 2021 fueron mejores que en 2020, pero aún falta para nivel prepandemia

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que la exportación de madera y sus productos derivados sumó US$ 122 millones 851.000 en el 2021, 30,7% más que en el 2020, cuando se registraron US$ 93 millones 938.000. Sin embargo, no alcanzó el monto del 2019, de US$ 124 millones 869.000, ni el histórico del 2008, de US$ 219 millones 239.000.

Para el gremio, exportador, el sector forestal representó apenas el 0,75% del total de envíos no tradicionales, poco más de US$ 16.360 millones. Por ello, se hace necesaria la “implementación de medidas que impulsen su desarrollo”, pues genera empleo formal, descentralizado y con inclusión en zonas alejadas de las ciudades.

“Necesitamos aprovechar de manera responsable y sostenible todo el potencial de la Amazonía. Un camino es llevar a cabo nuevos procesos de concesiones forestales con fines maderables, poniendo así en valor el bosque y de esta manera proteger estos recursos de la deforestación”, señaló la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, del total de la oferta maderable, los productos semimanufacturados (US$ 72 millones 172.000) fueron los de mayor importancia, con un crecimiento de 30,1% y una participación de 58,7%.

Destacaron la madera moldurada de maderas tropicales excepto de ipé, tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, y las demás maderas perfiladas longitudinalmente, distinta de coníferas tablillas y frisos de parqué.

ADEX: madera aserrada

En el segundo lugar del ranking se ubicó la madera aserrada (US$ 33 millones 593.000), cuya demanda se incrementó en 34,4% y representó el 27,3%. Cabe indicar que este producto es utilizado como materia prima para la elaboración de otros bienes de madera.

Además, se exportaron productos para construcción (US$ 6 millones 175.000), muebles y sus partes (US$ 4 millones 166.000), madera chapada y contrachapada (US$ 3 millones 107.000), productos manufacturados (US$ 1 millón 382.000), hojas, chapas y láminas (US$ 1 millón 281.000), leña y carbón vegetal (US$ 895.499) y tableros de fibra y partículas (US$ 77.087).

China, importador de madera peruana

A pesar de disminuir sus compras en -3,8%, China fue el primer comprador de madera peruana entre enero y diciembre del 2021, con US$ 36 millones 928.000. El gigante asiático representó el 30,1% del total.

Asimismo, se despachó a Francia (US$ 22 millones 325.000), EE.UU. (US$ 12 millones 920.000), República Dominicana (US$ 9 millones 383.000) y México (US$ 8 millones 783.000), con variaciones de 163,9%, 46,2%, 77,9% y -1,1%, respectivamente.

Completaron el top ten, Vietnam (US$ 5 millones 491.000), Bélgica (US$ 5 millones 287.000), Dinamarca (US$ 4 millones 404.000), Ecuador (US$ 2 millones 791.000) y Nueva Zelanda (US$ 2 millones 647.000).