Trabajadores de Las Bambas temen despidos

Luego de que en la víspera MMG Las Bambas anunciara que a partir del 20 de febrero podría nuevamente paralizar sus operaciones debido al bloqueo ejecutado por comuneros de Ccapacmarca , el sindicato de trabajadores de la empresa de capitales chinos expresó su preocupación por la situación laboral al interior de la mina.

El dirigente sindical Erick Ramos explicó que, durante la primera paralización, la empresa dispuso hacer efectivas las vacaciones truncas y adelantadas , por lo que esa posibilidad hoy está agotada. Como se recuerda, la minera detuvo sus trabajos desde el 18 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año pasado debido a los bloqueos de comunidades en Chumbivilcas.

“Prácticamente, el personal no tiene vacaciones. ¿Y ahora qué va a pasar con esta paralización? ¿Qué sucederá con nosotros?”, indicó.

PUEDES VER: Crisis del gobierno agudiza los conflictos sociales

En esta línea, Ramos explicó que el cierre es más que seguro ante la falta de insumos y, sobre todo, la persistencia de las desavenencias políticas. Dijo que las operaciones en Challhuahuacho se han reducido a un 50%, así como el equipo de acarreo. El cambio de guardias de trabajadores también está interrumpido. “En los últimos días, se ha hecho el traslado de compañeros para reemplazar a los de la minera por una vía bastante accidentada”, manifestó. La ruta que se usó fue por Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, donde se garantizó el paso con un contingente policial.

Ramos dijo sentirse preocupado ante un panorama de inestabilidad. “No hay a quién acudir ahora. Hemos solicitado reunión con el presidente Castillo el mes pasado, nunca nos respondieron. Es muy preocupante porque no ingresan insumos. No ingresa nada. Si no hay suministro, no hay nada, es lógico que se va a paralizar la producción”, reveló.

Por su lado, los comuneros de Ccapacmarca ratificaron la huelga. “Esos anuncios de paralización son una estrategia para presionar. Vamos a continuar con el bloqueo hasta que el gobierno y la minera atienda nuestras demandas”, indicó el expresidente del comité de Lucha, Luis Huamaní. Más cauto se mostró el presidente de la comunidad de Ccapacmarca, Luis Taype, quien dijo que analizarán el comunicado en reunión comunal.