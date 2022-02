Exportaciones alcanzaron niveles históricos en 2021, apalancadas por Ica, Arequipa y Áncash

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en 2021, las exportaciones provenientes de las regiones del interior de país alcanzaron una cifra histórica de US$ 40.804 millones (72,6% de la exportación total del país), cifra 31% más alta que la registrada en 2020, y 23% más alta respecto al año 2019, año prepandemia.

Las regiones del interior que más contribuyeron a la exportación nacional fueron Ica (10% del país), Arequipa (9,4%) y Ancash (8,2%).

En 2021, pese a la continuidad de la crisis sanitaria, el Mincetur destaca que doce regiones lograron cifras récord de envíos al exterior: Ica (US$ 5.625 millones), Arequipa (US$ 5.310 millones), La Libertad (US$ 3.883 millones), Moquegua (US$ 3.064 millones), Apurímac (US$ 2.999 millones), Piura (US$ 2.974 millones), Cusco (US$ 2.440 millones), Puno (US$ 2.315 millones), Lambayeque (US$ 920 millones), Ayacucho (US$ 813 millones), Ucayali (US$ 88 millones) y Amazonas (US$ 45 millones).

Al respecto, el ministro Roberto Sánchez reiteró el compromiso del Mincetur por continuar brindando apoyo para que los exportadores a nivel nacional cuenten con las herramientas para consolidar sus envíos.

“Seguiremos trabajando en la implementación de los Planes Regionales de Exportación que nos permitan cerrar las brechas exportadoras y de competitividad para así ampliar las oportunidades comerciales de las empresas en el sur, norte, centro y selva del Perú. Así, los productos peruanos, especialmente los de nuestra biodiversidad nativa, seguirán conquistando los distintos mercados”, señaló el titular del sector.

De esta forma, en base a los registros de exportaciones regularizadas en Sunat a la fecha, en total 20 regiones de interior del país cerraron el 2021 con tasas de crecimiento positivas en comparación al 2020.

Estas son Madre de Dios (+107%), Ucayali (+97%), Huancavelica (+61%), Puno (+59%), Ica (+52%), Apurímac (+46%), Loreto (+46%), Arequipa (+44%), San Martín (+34%), Tacna (+31%), Cusco (+28%), Lambayeque (+27%), Moquegua (+23%), Ayacucho (+20%), Áncash (+19%), La Libertad (+19%), Piura (+18%), Tumbes (+15%), Amazonas (+11%) y Junín (+1%).

Mincetur: exportaciones por macrorregión

En la selva (+58%) , todas las regiones elevaron su exportación, como son Madre de Dios (+107%), por las mayores ventas de oro y castañas; Ucayali (+97%), por la mayor venta de aceite de palma y cacao en grano; Loreto (+46%), por la mayor venta de petróleo; San Martín (+34%), por la mayor venta de aceite de palma, palmito, café y cacao; y Amazonas (+11%), por la mayor venta de café.

Por su parte, en la zona central (+33%) , cuatro regiones elevaron sus envíos al exterior. Tal es el caso de Huancavelica (+61%), por la mayor venta de plomo y concentrados de plata; Ica (+52%) por los mayores despachos de hierro, cobre, estaño (proveniente de Puno), uva, arándano y palta; Ayacucho (+20%), por la mayor venta de oro, tara y palta; y Junín (+1%), por la mayor venta de concentrado de plata, zinc y café.

En el norte (+15%) , cinco regiones elevaron su exportación, destacando Lambayeque (+27%), por la mayor venta de frutas como arándano, palta, mango; Áncash (+19%), por los mayores despachos de harina y aceite de pescado, cobre y zinc; La Libertad (+19%), por la mayor venta de harina de pescado, palta, arándano y oro; Piura (+18%), por la mayor venta de fosfatos, crudo, uva y pota; y Tumbes (+15%), por la mayor venta de langostino y banano.