Déficit comercial de Estados Unidos superó los US$ 859 millones en 2021

El déficit fiscal de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios alcanzó la cifra récord de US$ 859,1 millones en 2021. El monto representa un incremento de 27% en relación a lo registrado en el año previo (US$ 678,7 millones), según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

Tan solo en diciembre el déficit se incrementó en 1,8% con respecto a noviembre y alcanzó los US$ 80.700 millones.

En el último año, las exportaciones a estadounidenses subieron en US$ 394.100 millones y lograron los US$ 2.528 billones; en tanto, las importaciones aumentaron US$ 576.500 millones, hasta los US$ 3.387 billones.

Por su parte, el déficit comercial de mercancías se amplió a US$ 101.400 millones y el superávit en el comercio de servicios subió a US$ 20.700 millones, el nivel más alto desde mayo.

Con todo ello, el déficit del país norteamericano representó el 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI), 0,5% más que en el 2020.

Causas del déficit en la balanza comercial

De acuerdo con el análisis de Bloomberg, los datos muestran los efectos del segundo año de la pandemia en la economía más grande del mundo.

“Los mayores ahorros impulsados por el estímulo del Gobierno y un dólar más fuerte hicieron que los estadounidenses, confinados en sus hogares, compraran más bienes e invirtieran en sus viviendas. El resultado provocó un aumento en las importaciones que puso en dificultades a los puertos y la logística, y agotó los inventarios”, señala la agencia con sede en Nueva York.

Con información de Efe y Bloomberg.