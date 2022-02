Qatar 2022: ¿cuánto le costaría a cada peruano y otros latinos viajar al mundial?

Catar se prepara para recibir el próximo mundial de fútbol, se espera que la nación asiática reciba la visita de 1,2 millones de personas durante la cita deportiva.

Mientras el proceso clasificatorio entra en su recta final para definir a las 32 selecciones que asistirán al evento, los aficionados latinoamericanos al deporte rey ya comenzaron a revisar sus cuentas para motivar de cerca a su selecciones.

Además de los precios de las entradas (tres partidos de fase de grupos) también habrá que tomar en cuenta los costos de alojamiento. No obstante, algo a tomar en cuenta es que los ocho estadios en los que se disputarán los cotejos están ubicados uno muy cerca del otro.

Es así, que Bloomberg Línea efectuó un cálculo aproximado que cada visitante latino tendrá que desembolsar, con base a los salarios mínimos que se necesitarán para hacerlo. Para este ejercicio se hizo uso de las plataformas Kayak y Airbnb para buscar los costos del boleto de avión y alojamiento; respectivamente.

Las búsquedas se hicieron el 31 de enero de este año y han sido cotizadas en dólares para luego traducirse en la divisa de cada nación y se tomó como punto de partida entre el 18 de noviembre y 3 de diciembre, puesto que el torneo y la primera fase inicia el 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Argentina

Para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, cada argentino tendrá que desembolsar un total de US$ 9.000 (1 902 049,53). El salario mínimo es de 31.930 pesos, por lo que se emplearán 59,55 remuneraciones mínimas vitales.

Los gastos se distribuyen en: boletos del vuelo de ida y vuelta (US$ 4.681), hospedaje (US$ 3.270), auto (US$ 435) y las entradas (US$ 543,81).

Brasil

Viajar desde el gigante sudamericano hacia el mundial tiene un costo de US$ 6.833,81 (36.287,53 reales).

Los gatos se distribuyen en: boletos del vuelo de ida y vuelta (US$ 2.585), hospedaje (US$ 3.270), auto (US$ 435) y las entradas (US$ 543,81). La remuneración mínima en suelo brasilero es 1.212 reales, por lo que se destinarán 29,94 salarios.

Chile

Aunque sus posibilidades de llegar al mundial siguen en suspenso, los chilenos emplearían para disfrutar del torneo un total de US$ 6.931,81 (5 549 607,09 pesos), es decir, 16,4 salarios mínimos de un total de 337.000 pesos, que es la remuneración mínima en el país sureño.

Los gastos se distribuyen en: boletos del vuelo de ida y vuelta (US$ 2.683), hospedaje (US$ 3.270), auto (US$ 435) y las entradas (US$ 543,81). La remuneración mínima en suelo chileno es de 337.000 pesos, por lo que se destinarán 16,46 salarios.

Colombia

A los colombianos no solo les pasa factura una mala campaña futbolística en el proceso clasificatorio, también la depreciación de su moneda que en 2021 fue de 15,94% frente al dólar.

Ir a Catar le costaría a cada colombiano US$ 2.706, en pasajes de ida a vuelta; US$ 3.270 de hospedaje; US$ 435 de auto y US$ 543,81 en las entradas; todo ello asciende a US$ 6.954,81 (27 419 477,52 pesos). El salario mínimo en Colombia es de un millón de pesos, por lo que se requerirían 27,41 salarios.

Ecuador

Los norteños están muy cerca de llegar al mundial al ubicarse momentáneamente en la tercera ubicación de la clasificación.

Al ser una economía dolarizada, calcular el gasto se hace más fácil. Cada ecuatoriano tendría que gastar US$ 7.581,81, lo cuales se dividen en vuelos (US$ 3.333), hospedaje (US$ 3.270), auto (US$ 435) y tickets de entradas (US$ 543,81).

El sueldo mínimo es de US$ 425, por lo que se requerirían 17,83 de estos para asumir el gasto mundialista.

Perú

Con un salario mínimo de S/ 930 y un dólar volátil por la incertidumbre política los peruanos tendríamos que asumir un costo de 6.382,81 dólares (S/ 24 509,99) o 26,35 salarios.

Los boletos del vuelo de ida y vuelta se ubican en un promedio de US$ 2.134, el hospedaje bordea los US$ 3.270, el pasaje en auto llega a US$ 435 y las entradas (US$ 543,81).

Uruguay

De clasificar a Catar 2022, los uruguayos desembolsarían 14,97 salarios mínimos, que al día de hoy asciende a 19.364 pesos.

Así, llegar hasta Doha (capital de Catar) le tomaría unos US$ 2.318 en el vuelo de ida y vuelta, el hospedaje bordea los US$ 3.270, el pasaje en auto llega a US$ 435 y las entradas (US$ 543,81).