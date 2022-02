Martín Mejía: “Podríamos llevar gas al norte chico de Lima en 2024″

Cálidda alista una inversión de US$ 200 millones para su nuevo plan quinquenal 2022-2026 en Lima y Callao. Martín Mejía del Carpio, su director general, asegura que están listos para salir de la zona metropolitana.

¿Cómo les fue en 2021?

Hicimos más de 2.200 kilómetros de redes de polietileno en la calle, un hito histórico que nos permitió alcanzar las 250.000 conexiones residenciales nuevas. Fue un gran esfuerzo para agilizar servicios, tiempos y protecciones por el tema de la Covid-19. Estamos contentos con los resultados. Llegamos a 1,3 millones de conexiones que nos ponen al nivel de grandes ciudades de Latinoamérica con gas natural, pues estamos superando el 50% de conexiones domiciliarias en nuestra concesión.

¿Y a lo largo del plan quinquenal 2018-2022?

Se logró concretar más de 710.000 conexiones domiciliarias. Si hoy tenemos 1,3 millones, el 55% se dio en los ultimos cuatro años. En industria, logramos en 2021 casi 50 conexiones; mientras, en comercios logramos más de 2.380; y también hubo un número importante de conexiones vehiculares, pues se dieron 19.000. Si lo vemos en el global del plan, logramos más de 8.900 comercios, y en movilidad convertimos 66.000 autos. Ahí es importante mencionar que hubo una deserción de vehículos en el periodo. Hoy tenemos unas 194.000 unidades que se abastecen con gas, pero en 2017 terminamos con 177.000. Ese es un tema relevante, si no hubieran desertado tendríamos más de 230.000.

¿Presentaron ya el nuevo plan quinquenal 2022-2026?

Sí. Este año deberíamos hacer más de 1.200 km de tuberías para seguir incrementando el alcance residencial. Los grandes clientes ya los tenemos cubiertos en Lima, pero tenemos todavía para trabajar en el sector residencial. Si uno mira nuestras conexiones, puede ver que hay más de 160.000 en SJL, 120.000 en SMP, por decirle algunos distritos grandes. No obstante, el 94% de las conexiones residenciales han sido ejecutadas en viviendas del sector C, D y E, mientras en el sector A y B no tenemos redes aún.

¿Ampliarán su concesión?

Con este nuevo plan quinquenal, prácticamente terminamos en Lima. Lo que faltaría, y que debemos conversar con el Gobierno, es la zona del norte chico. Vamos a hacer estudios de impacto ambiental y el trabajo previo para presentar una propuesta que lleve gas a una zona donde se necesita un gasoducto más largo que el que cruza de Lurín a Ventanilla, y que requiere una inversión importante. La otra opción es llevarlo de forma virtual (camiones cisterna). La idea es no encarecer la tarifa, mantenerla en niveles adecuados. Otras zonas que estamos estudiando son los cerros de Lima. Los estudios previos los vamos a desarrollar en estos dos primeros años del plan, para luego incorporarlos siempre y cuando lo aprueben Osinergmin y Minem. Ya lo hemos planteado y estamos esperando una respuesta.

¿Cuánta es la inversión?

Tenemos más de US$ 600 millones invertidos en el último plan, y en este nuevo periodo hablamos de, aproximadamente, US$ 200 millones, que podrían ampliarse si se admite lo de la masificación en el norte chico y los cerros de Lima.

¿Qué viene después?

Es importante empezar a mirar otras zonas del país. Una de las propuestas del Gobierno es masificar en zonas sin concesión, como la del exproyecto 7 regiones. Hay varias soluciones y las empresas estamos siempre dispuestas a ayudar. Son proyectos sin atractivo para el sector privado, pero con una rentabilidad social importante que el Ejecutivo evalúa atender con recursos propios.

Los subsidios ayudaron.

El FISE ha sido fundamental para impulsar el número de conexiones domiciliarias en los últimos años. En 2016, hacíamos no más de 100.000. Este año cerramos con 250.000, básicamente, gracias a estos subsidios. Creemos conveniente que se amplíen a otras ciudades.❖