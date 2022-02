WIN invertirá más de S/ 150 millones en el 2022 para expandir su cobertura de internet a provincias

Para este 2022, la empresa peruana WIN, que brinda Internet por Fibra óptica al hogar (FTTH), tiene pensado invertir más de S/ 150 millones para expandir su infraestructura y operación comercial a lo largo del país.

Victor Jáuregui, vicepresidente de WIN, en diálogo con La República, precisó que actualmente tienen presencia en Lima, Trujillo y Chiclayo, por lo que están realizando este desembolso para que, en el corto plazo, puedan llegar a Chimbote y Piura, y luego hacia Huancayo y Tacna.

“ Nuestro objetivo es tener presencia en el norte y en algunas principales metrópolis de cada departamento, pero todavía es un camino muy largo que depende de la capacidad financiera y también de las facilidades que se dan en las mismas ciudades para poder tender fibra”, explicó el directivo.

El representante de WIN anotó que esta inversión se da también porque buscan mejorar la calidad del servicio de internet en el mercado peruano, lo cual hoy en día es importante para la teleducación, telemedicina y el trabajo a distancia.

Además, mencionó que esta inversión también contribuye a que la brecha digital en el Perú se acorte.

Jáuregui también resaltó que el año pasado ha sido de crecimiento, pues pasaron de 25.000 usuarios en el 2020 a cerca de 130.000 al cierre del 2021 y, esperan cerrar el 2022 con 250.000 clientes.

Velocidad de internet

El directivo de Win se mostró a favor de la norma promulgada el año pasado por insistencia por el Congreso de la República, el cual obliga a garantizar el 70% de la velocidad de internet contratado, pues ello resulta un beneficio al usuario. Asimismo, pidió que haya un mayor apoyo para el despliegue de redes.

“Tendríamos que ver un tema que comulguen las entidades públicas con las locales, me refiero a ministerios, municipalidades, para que te puedan dar las facilidades para el despliegue de red. Hay que entender que no todas las redes pueden ser soterradas, el costo de una red soterrada versus una red aérea es 10 a 1, y el principal problema de las redes aéreas no es tender más, sino remover los cables que están en desuso, hay que mejorar esta coordinación”, concluyó Jáuregui