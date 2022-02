Bono Yanapay Perú: consulta en este link quiénes cobran HOY, 6 de febrero

El Bono Yanapay Perú es un subsidio otorgado por el gobierno del presidente Pedro Castillo a las familias en situación de pobreza extrema y situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19. Por ello, consulta dónde cobrar hoy, domingo 6 de febrero de 2022.

Recuerda que este beneficio se puede cobrar mediante billeteras digitales, cuentas bancarias y banca celular. No obstante, quienes no cuenten con ninguna de las tres opciones anteriores podían activar su Cuenta DNI en el Banco de la Nación. En caso no hayan podido completar la activación tendrán que hacer el cobro en ventanilla.

Bono Yanapay Perú: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Para saber si te corresponde o no al subsidio, debes ingresar a la plataforma oficial del Bono Yanapay. Recuerda tener a la mano tu Documento de Identidad (DNI) para completar las casillas solicitadas:

Ingresa al siguiente enlace: consultas.yanapay.gob.pe

Coloca el número de tu DNI

Ingresa la fecha de la emisión del DNI

Acepta la política de privacidad

Haz clic en la opción Consulta si eres beneficiario.

Plataforma oficial del bono Yanapay. Foto. captura

Bono Yanapay Perú: cronograma de pagos

Grupo 1 (desde el 13 de septiembre): ciudadanía que forma parte de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo

Grupo 2 (desde el 5 de octubre): usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación)

Grupo 3 (desde el 18 de octubre): peruanos que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros

Grupo 4 (actualidad): personas sin cuentas bancarias que recibirán el Bono de 350 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación.

Bono Yanapay Perú: revisa las modalidades de pago

Existen seis modalidades para que los beneficiarios puedan cobrar el Bono Yanapay. Conócelas a continuación:

Depósito en cuenta

Billetera digital

Cuenta DNI

Banca celular del Banco de la Nación

Carritos pagadores

Pago a domicilio

Pago en ventanilla

Bono Yanapay: requisitos y montos

El Bono Yanapay se entrega al siguiente grupo de personas: