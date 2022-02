Masificar el gas y acabar conflictos: los pendientes del Minem

El último martes, el presidente Pedro Castillo designó a Alessandra Herrera Jara como la nueva titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Eduardo González Toro, quien ocupaba el cargo desde octubre del 2021.

La flamante funcionaria es abogada y se ha desempeñado como consultora y directora en diversas carteras.

En el Minem, hasta agosto del 2020 ocupó el cargo de asesora de la Secretaría General, tres años antes fue directora de la Dirección General de Formalización Minera (2015-2017). Además, tiene experiencia en los temas de relaciones comunitarias y en análisis y prevención de conflictos sociales.

PUEDES VER: Empleo directo en la minería supera en 18,5% los niveles del 2019

Justamente, el manejo de los conflictos sociales es uno de los grandes retos de su gestión, pues en el 2021 ocasionaron una pérdida de alrededor de US$ 2.000 millones al sector, principalmente, por los ocurridos en el corredor minero del sur, señala el exviceministro de Minas Rómulo Mucho.

Según el también profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para solucionar esta problemática, la nueva ministra deberá promover políticas de desarrollo territorial a largo plazo en conjunto con las empresas y las comunidades.

Otro tema pendiente es el impulso a la cartera de proyectos de construcción de minas para el presente año.

Finalmente, mucho resalta que otro gran reto que deberá enfrentar Herrera Jara es el avance de la minería informal e ilegal en la selva peruana.

Por su parte, Aurelio Ochoa, expresidente del directorio de Perupetro, precisa que la actual gestión tiene como principal pendiente la revisión de la actual Ley de Minería “concordando con el sector privado” para lograr mayor competitividad en la actividad extractiva.

Asimismo, el especialista enfatiza en que la cartera deberá promover el gas natural licuado(GNL) para “el transporte en la minería”.

PUEDES VER: Cusco: comunidades de Ccapacmarca continúan con paro indefinido en el corredor minero

En el campo de energía eléctrica, Ochoa menciona que la actual administración tendría que revisar la Ley de Concesiones Eléctricas, de tal manera que permita reducir las tarifas que actualmente son “más caras que en los países vecinos”.

Masificación del gas natural

La masificación del gas natural de Camisea es uno de los principales compromisos del actual Gobierno. El proyecto de ley, que se presentó en noviembre ante el Congreso, se encuentra hasta la fecha en la Comisión de Energía y Minas.

Para llevar a cabo esta promesa de campaña, el Ejecutivo creó una Comisión Multisectorial para la masificación del hidrocarburo. El grupo de trabajo integrado por seis ministerios y Perupetro publicó el informe final el 22 de enero del 2022.

PUEDES VER: Cusco: corredor minero nuevamente bloqueado en Chumvibilcas

En ese sentido, Aurelio Ochoa enfatiza que la ministra Herrera deberá utilizar como “hoja de ruta” la información contenida en el documento para asegurar los volúmenes de gas requeridos para la masificación.

Por lo tanto, apunta que un tema pendiente en la agenda del Minem es la promoción de la exploración de nuevas reservas de gas natural.

Datos

En el Congreso. El Ejecutivo presentó en noviembre el proyecto no 679/2021-PE para la masificación del gas.

PUEDES VER: Masificación del gas: piden más tiempo para evaluar informe de la Comisión Multisectorial

Comisión Multisectorial. La integran: PCM, Minem, MEF, Mincetur, Minjus, Relaciones Exteriores y Perupetro.

Poner orden al nuevo Minem

Carlos Herrera Descalzi exministro de energía y minas

Los retos para la nueva ministra Alessandra Herrera son grandes porque la situación del sector está difícil. Veo que el Minem está totalmente desorganizado y se ha manejado casi caprichosamente con poco conocimiento de

la coyuntura desde hace años. Por ejemplo, no se ha atendido al sector eléctrico, pero los problemas no salen a la luz porque no son tan evidentes como los otros. El sector minero en estos momentos debería estar tratando de sacar el mayor provecho posible de la situación internacional, pero en lugar de eso se ahoga en un vaso de agua por sus conflictos internos. Los mensajes hacia la inversión, en hidrocarburos y minería, han sido poco cautos. El presidente Castillo pudo haber tenido errores, pero en sus palabras siempre llamó a la inversión. Los otros (funcionarios) la alejaban.