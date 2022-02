Minem sobre Repsol: “No hay riesgo de desabastecimiento tras el cierre de La Pampilla”

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) descartó que el cierre temporal de la Refinería de La Pampilla (Relapasa), operada por Repsol, pueda ocasionar un desabastecimiento de combustibles en el mercado local en el corto plazo.

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el viceministro encargado de Hidrocarburos, Jorge Chávez Cresta, admitió, sin embargo, que podrían generarse problemas de logística en el suministro de derivados de petróleo debido a que la empresa de capitales españoles abastece el 40% del mercado.

“De acuerdo a los informes de las dependencias de Repsol y Osinergmin, no existe amenaza de desabastecimiento de combustibles. Pero es una situación, con el paso de los días y si la empresa no soluciona los requerimientos de OEFA, podría sucederse”, manifestó Chávez Cresta.

PUEDES VER En vilo el 40% del crudo del sector tras cierre de Relapasa

En este sentido, el funcionario refirió que “no puede decirse que Repsol no tenga nada”, pues actualmente maneja sus propias reservas, mientras el Minem toma previsiones de lo que podría ocurrir en el “peor escenario”.

“Uno de los planes de contingencia que tenemos es emitir una resolución que autorice el empleo de las reservas (de Petroperú), para incrementar el abastecimiento ante la demanda que se pueda producir”, reveló el viceministro.

Donde el viceministro sí hizo énfasis es en la participación de Repsol, a través de los desembarcos en La Pampilla, en el mercado de Turbo A1 para aviones, donde abastece el 75% del mercado, así como Combustibles para Embarcación (CE, barcos) donde provee al 68% de navíos que anclan en nuestro país. En el primer caso, aclaró que la empresa sí cuenta con el recurso en los tanques de su refinería, pero no puede abastecer la embarcación, ahora vacía, responsable del repartirlo en otros buques. Respecto al combustible para aviones, advirtió que no quedan en Repsol más de once días de existencias.

PUEDES VER Sunafil abrió 20 órdenes para investigar situación de trabajadores que limpian derrame de petróleo

“Será un poco difícil para Petroperú compensar esa demanda (...) Estamos presentando afectaciones que podrían cumplirse por parte de Repsol si sigue este cierre de carga y descarga, las cuales podrían generar un desbastecimiento de combustibles que no solo afectaría a Lima, sino al sur del país, el gran porcentaje de distribución lo tiene esta empresa”, manifestó.

En esta línea, el responsable de la cartera de Hidrocarburos explicó que, la programación de una importación eficiente puede tomar de 20 a 30 días, por lo que “se corre el riesgo de quedar sin combustibles antes de que se pueda recibir un despacho.

“No estamos cuestionando la resolución y acciones de OEFA, pero pedimos tomar en consideración la afectación que podría haber con el abastecimiento (para barcos y aviones), que sí es de responsabilidad de la linea del Minem”, apuntó.

Minem: recurrir a otros países

El viceministro Jorge Chávez indicó que, otra de las posibilidades en el peor de los escenarios, sería comprar derivados del petróleo a otros países de la región, para respaldar en algo la liberación de reservas de Petroperú.

PUEDES VER Gobierno no evalúa aplicar aranceles a importación de leche en polvo

“De darse el caso que se continúe con esta medida (cierre de La Pampilla), se evalúa la capacidad técnica de recurrir a otras empresas para atender brecha nacional de combustibles. Si permanece por mucho tiempo, se tiene mercados cercanos como Colombia y Ecuador”, precisó.

“Se está coordinando los precios de hidrocarburos en esta región”, remarcó.

Minem: fortalecer Petroperú

En esta línea, Chávez Cresta recordó la importancia de tener una contraparte fuerte por parte del Estado para paliar posibles desabastecimientos o problemas de distribución y producción de combustibles del petróleo. Por ello, afianzó que se deben cambiar “aspectos políticos y normativos” para incentivar la exploración y empleo de lotes desde Petroperú, pues actualmente nuestro país solo utiliza “cuatro de todo su potencial de hidrocarburos”.

“Esto está amarrado con la posibilidad de cambiar las normas para potenciar, sin intervenir la libre competencia ni ir en contra del mercado, a Petroperú, y que pueda, como órgano del Estado peruano, tener una mayor participación a través de la activación de la Refinería de Talara”, expresó el viceministro.

“Es un tema que tenemos que llevar a través de esta Comisión (de Energía y Minas), para establecer la política correspondiente y no tener esta dependencia (del sector privado), que es una suerte de estar amarrado con lo que se pueda llevar o no durante la distribución”, sentenció.