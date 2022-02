Exportaciones peruanas superaron los US$ 56.000 millones en el 2021, alcanzando un récord histórico

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 56.241 millones en el 2021, representando un crecimiento de 35% frente al 2020 y superando incluso las cifras prepandemia. Este desempeño fue producto de la recuperación de la producción local y los mayores precios internacionales.

Asimismo, sumando las importaciones, que alcanzaron los US$ 46.438 millones (+37,2%), el comercio exterior peruano obtuvo US$ 102.679 millones, el valor histórico más alto , con un alza de 36% y 19% frente al 2020 y 2019, respectivamente. De esta forma, el Perú cuenta con tasas de crecimiento superiores a Latinoamérica y a nivel mundial, y un superávit comercial a favor de Perú de US$ 9.803 millones.

PUEDES VER: Oscar Graham es el nuevo ministro de Economía y Finanzas

“Este hito para el sector comercio exterior es posible gracias al empuje de los exportadores, agricultores, trabajadores, estibadores y todos aquellos que participan en la cadena exportadora. Han demostrado su resiliencia, que hoy nos convierte en uno de los sectores más sólidos, que brinda grandes beneficios a lo largo y ancho del país”, expresó el titular del sector, Roberto Sánchez.

En el 2021, el número de exportadores alcanzó los 8.573, siendo el 68% micro, pequeñas y medianas empresas. Ante ello, el ministro Sánchez reiteró su compromiso en continuar trabajando de la mano con las mipymes, asociaciones de productores y cooperativas para fortalecer las capacidades exportadoras, abrir nuevos mercados y difundir los beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Cabe resaltar que los productos peruanos llegaron a 170 mercados . Los principales destinos fueron China (33% del total), Estados Unidos (13%), Unión Europea (12%), Corea del Sur (5%) y Canadá (5%).

PUEDES VER: Gobierno no evalúa aplicar aranceles a importación de leche en polvo

Desgranando cifras

En el 2021, todos los sectores productivos lograron cifras positivas en sus exportaciones. Tal es el caso de los sectores metalúrgico (+75,9%), siderúrgico (+74,7%), textil (+68,4%), joyería (+64,3%), pesca (+34,7%), minería (+33,5%), vidrios (+32%), forestal (+30,8%), químico (+29,4%) y la agroexportación (+18%).

La agroexportación, tradicional y no tradicional, llegó a US$ 8.874 millones en 2021, marcando un nuevo récord. Los principales productos exportados fueron arándanos (+22%), uvas (+21,6%), paltas (+39,7%), mango (+11%), cacao y derivados (+10,2%), y espárragos (+3,5%). Cabe resaltar que el Perú está cerca de ser incluido en el ranking de los 10 principales exportadores frutícolas del mundo.

Por su parte, la exportación pesquera, tradicional y no tradicional, alcanzó los US$ 3.865 millones, un crecimiento de 34,7%, que también marca un récord para el sector. Entre los principales productos destacan las ventas de conchas de abanico (+60,9%), pescado (+45%), langostino (+13,4%) y harina/aceite de pescado (+51%).

La exportación del rubro textil/confecciones alcanzó los US$ 1.731 millones, un crecimiento de 68% respecto al año 2020 y 28% frente al 2019. Esto se explica en la mayor venta de productos de algodón, que alcanzó los US$ 1.053 millones (+68%), y productos de lana y pelo fino, que totalizaron los US$ 241 millones (+65%).

En el sector minero-energético, los productos más dinámicos fueron el gas natural (+220,3%), estaño (+134,7%), petróleo/derivados (+98,4%), molibdeno (+82,9%) y hierro (58,1%). La exportación de cobre, principal bien peruano de exportación, creció en 36,7%.