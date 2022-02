Congreso aprueba derogación de ley del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el texto sustitutorio de los proyectos de ley 360 y 361, con el cual se deroga la Ley que crea el Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA, Ley 30636).

Con 107 votos a favor se dio luz verde a esta iniciativa, la cual fue sustentada por el presidente de la Comisión de Producción, Bernardo Quito (Perú Libre).

El legislador recordó que se recibieron opiniones favorables del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de la Producción (Produce), así como de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, dado que la implementación del seguro obligatorio en cuestión no pudo implementarse al tener una cobertura limitada comparada a otros que ya se aplican para beneficio de los pescadores artesanales.

Quito recordó que actualmente ya los trabajadores pesqueros cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el cual se exige de manera obligatoria para el otorgamiento del zarpe, así como el Seguro Integral de Salud (SIS) que cubre riesgos y enfermedades generadas a consecuencia de la actividad pesquera.

“La Ley 30636 obliga al pescador artesanal pagar un seguro adicional al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ocasionándole mayores costos adicionales. Finalmente, desde el punto de vista operativo, las aseguradoras no muestran interés en ofertar el seguro creado por la ley 30636 debido a que el número de embarcaciones es reducido y sin posibilidad de incrementarse”, anotó.

En ese sentido, precisó que si las aseguradoras no pueden construir una oferta para el seguro SOPA, no tiene sentido que una ley lo ordene porque no se genera ningún resultado favorable.

Finalmente, Quito recordó que en datos del Produce, actualmente el 69% de los pescadores artesanales cuenta con un seguro ante riesgos.