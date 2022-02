Gobierno no evalúa aplicar aranceles a importación de leche en polvo

El Ejecutivo sopesa acciones para contrarrestar, de una vez por todas, la distorsión generada por la masiva irrupción de leche en polvo en el mercado lácteo, al tiempo que pequeños ganaderos y juntas de productores advierten una nueva paralización a nivel nacional si no se llegan a acuerdos este miércoles 2 de febrero, cuando la Comisión Agraria del Congreso reciba el pliego de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep).

El elevado volumen de importaciones por parte de la industria nacional, unido a los altos costos de insumos, ha generado que los ganaderos lecheros locales encuentren como única forma de subsistencia la venta de su ganado o el financiamiento a través de créditos.

Gianni Simoni Rosas, presidente del Consejo Regional de la Leche de Arequipa, señala que, debido a la importación de sustitutos por parte de la industria nacional, la población vacuna de la región se encuentra en un descenso de 40%, aproximadamente.

“Yo me estoy apoyando financieramente con todos los bancos que he podido y actualmente estoy en aprietos porque no quiero vender, pero hay mucha gente que se ha deshecho de su ganadería. Estamos trabajando a pierde”, menciona.

Para solucionar esta problemática, solicita que el Estado aplique un arancel de 40% a la importación de insumos lácteos y exija a las industrias precisar en su etiquetado si el producto es leche fresca o mezcla láctea.

Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no se evalúa, al menos, la imposición de una valla arancelaria para la leche en polvo. El director general de Desarrollo Ganadero, Carlos Lozada, asegura que manejan otras alternativas e insiste en que el reordenamiento del sector pasa también porque Indecopi remita a la brevedad un informe sobre la situación de los monopolios de la leche. Están a la espera desde noviembre.

En el Perú existe cero aranceles para la importación de estos insumos desde el 2008, salvo una franja de precios para los países con los que no tenemos TLC. Pese a que su valor ha subido a nivel internacional, la leche en polvo para combinar se sigue importando a niveles récord. En la última década, pasó de 36.000 toneladas en el 2011 a 78.000 toneladas en el 2021, según la Sunat.

Por ello, el Midagri considera necesarios mecanismos de solución de discrepancias, pues la industria es juez y parte respecto a la calidad de la leche ante la ausencia de un marco que regule la compraventa de este alimento fundamental.

El problema de la leche importada

La Sunat informó que Perú importó 78.000 toneladas de insumos lácteos en polvo (leche en polvo, grasa anhidra, sueros y lactosueros) en el último año, lo que equivale a 14,7% más que las 68.000 toneladas importadas durante el 2020.

Según Agalep, de cada tres vasos de leche que se consumen en el Perú, uno es de leche importada, lo que ha provocado que los productores peruanos pierdan cerca de S/ 1 millón diarios.

Las asociaciones de ganaderos lecheros del Perú denuncian la existencia de una posición de dominio por parte de las industrias en el mercado lácteo nacional.

Reacciones

Nivia Vargas, presidenta de Agalep

“La leche evaporada debe decir cuál es su procedencia, especificar qué porcentaje de leche en polvo se utiliza porque eso el consumidor desconoce. Pedimos que modifiquen el reglamento nacional”.

Gianni Simoni Rosas, ganadero de Arequipa