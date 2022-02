La economía peruana crecerá hasta 4,0% en 2022, proyecta la SNI

La economía peruana crecerá hasta 4,0% durante el 2022, según las estimaciones de la Sociedad Sociedad Nacional de Industria (SNI). La cifra es similar a las estimaciones del Ministerio de economía y Finanzas (MEF) que proyecta para este año una aceleración de entre 3,5% y 4,0% del PBI nacional.

“Nosotros creemos que si aplicamos políticas activas de crecimiento vamos a alcanzar un 4%. Es cierto que algunos analistas han dicho que vamos a crecer entre 1,5% e incluso hablan de menos, nosotros si pensamos que podemos estar alrededor de lo que el Banco Central de Reserva y el MEF pueden estar planteando”, señaló Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Ecónimos de la SNI.

Asimismo, Castillo destacó que según las últimas proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional el Perú será la tercera economía con mejor desempeño de la región, tan solo de detrás de Bolivia y Colombia.

Crecimiento en la inversión privada

La inversión privada crecerá en 2,0% en los próximos 11 meses, de acuerdo con la SNI. La cifra es más optimista que la proyección del BCRP que espera un crecimiento de 0,0%.

Asimismo, en la inversión pública se espera un crecimiento de 4,5%, mientras que las exportaciones se incrementaría en 8,0% y las importaciones 5,6%.

“Tenemos fe en los términos de intercambio, se van a mantener los precios de los minerales y las exportaciones no tradicionales esperamos que mantengan su crecimiento. No solo la parte de agroexportación que ha venido teniendo éxitos en varios sectores, si no también en las exportaciones industriales”, mencionó Castillo.

Se deben generar 400.000 empleos este año

En los últimos dos años, la cifra de subempleo se incrementó en 17,7% y el ingreso salario promedio tan solo en Lima Metropolitana ha retrocedido a niveles del 2015, según gerente de Estudios Ecónimos de la SNI.

En tal sentido, el Perú necesita generar 400.000 empleos formales adicionales en el 2022, apuntó el especialista.

El empleo formal falta recuperar en un aproximado de 100.000 trabajadores, pero 300.000 nuevos que se han incorporado a la fuerza laboral del país. Necesitamos generar 400.000 empleos solamente este año”, manifestó.

Finalmente, para lograr la reactivación de la economía peruana Castillo explicó que se deben generar “tres shocks de inversión”, el primero en la gestión pública y social que permitirá reactivar y generar inversiones; el segundo en el sector tributario y financiero para lograr una mayor formalización y generación de empleo; finalmente, en la políticas sectoriales “que creen crecimiento y desarrollo”.