Exportación de prendas y complementos de algodón para bebés subió 56,2%

Las exportaciones de prendas y complementos de algodón para bebés sumaron US$ 28 millones 300.000 entre enero y noviembre del 2021, reflejando un crecimiento de 56,2% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 18 millones 114.000), reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Este buen desempeño se debe a la alta demanda del mercado estadounidense con US$ 18 millones 503.000 (66,7%), seguido de Chile (US$ 3 millones 257.000) y Ecuador (US$ 1 millón 358.000).

El área de Inteligencia Comercial de ADEX indicó que, en los últimos años, la ropa de bebés en Estados Unidos se inclina hacia propuestas ambientalistas, siendo la confeccionada a base del algodón Pima la favorita de las marcas, pues es duradera y muy suave al tacto.

Si bien estos productos se recuperaron a lo largo del 2021, el monto a noviembre apenas supera en 0,9% al del 2019 (US$ 28 millones 090.000); es decir, antes de la pandemia, y está aún lejos de las cifras récord de años anteriores (enero-noviembre) como del 2012 con US$ 35 millones 159.000 y 2013 con US$ 33 millones 364.000.

Mercados

En este periodo del 2021, América del Norte fue el principal destino de estos envíos al registrar US$ 18 millones 800.000 (66,5% del total), seguido de América del Sur (23,4%) y Europa (7,7%).

A nivel nacional, la principal región exportadora fue Lima con el 99,1% (US$ 28 millones), seguido de Tacna (US$ 152.000) e Ica (US$ 76.000).

En cuanto a los despachos solo de prendas de algodón para bebés, Estados Unidos fue el principal destino con US$ 17 millones (65,6%), seguido de Chile (US$ 3 millones 100.000) y Ecuador (US$ 1 millón 200.000). Destacó el dinamismo de Venezuela y Cuba, que registraron incrementos exponenciales de 27.947% y 8.966,8%, respectivamente, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las exportaciones de complementos y accesorios de algodón fueron destinadas principalmente a Estados Unidos con US$ 1 millón 500.000 (63,5%) y España (10,2%).

En el 2020, el mercado mundial de estos artículos ascendió a US$ 5 mil 552 millones, lo que representó una caída de -9,7% respecto al 2019. El gigante norteamericano fue el principal comprador mundial al concentrar el 24,1% del total (US$ 1.340 millones), seguido de Alemania (8,2%) y Reino Unido (7,7%).

El dato

Entre enero y noviembre del 2021, los envíos peruanos de estos productos se efectuaron vía aérea (70,9% del total), marítima (25%) y por carretera (4,1%).