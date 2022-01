Santiago Roca: “Se debe lograr que la generación de empleo sea más equitativa”

El MEF incorporó la vacunación como parte de la política fiscal. ¿Es éxito del gobierno?

En un país donde los medios económicos no son parejos, el Estado tiene que garantizar el acceso a la vacuna y, a través de ello, a la vida, al empleo, al trabajo y el bienestar. El Estado tiene responsabilidad frente a la vida en un país donde las escaseces son muy grandes y si se deja al libre acceso de la capacidad de la gente, significaría la muerte de miles de ciudadanos.

Perú creció 13% el 2021 y para este año se estima que se crecería entre 3,5% y 4% . Y ello tiene que ver con la vacunación y la recuperación de las actividades económicas...

Hay un buen manejo de la vacunación y de la sanidad. Es un logro del fisco, para preservar la salud y la vida y con ello la recuperación. Eso permitirá reincorporar a las personas en la actividad económica y el renacimiento de actividades que se vinieron abajo a raíz de la pandemia. El ómicron y las nuevas variantes que aparezcan son un peligro constante, pero aparentemente tienen menor calibre en pérdida de vidas que al comienzo, por eso pinta favorable para el crecimiento del país y para generar inmunidad de rebaño que permitirá mayor recuperación y que la gente halle las nuevas actividades en las que hay que trabajar porque lo que habrá a futuro es reinvención de los puestos de empleo. Uno de los resultados de la pandemia es la transformación estructural de las actividades económicas. Los jóvenes tienen que capacitarse y educarse en la industria digital, en inventar o innovar dentro de la revolución digital.

¿Qué lectura tiene de las entrevistas al presidente Pedro castillo? ¿Dio señales adecuadas para propulsar inversión?

Sin inversión no hay trabajo y sin trabajo no hay ingresos. Es fundamental para el crecimiento de un país, y en esa dirección debe ir el Gobierno. Debe ser claro en dar señales claras. Obviamente, las reglas del juego deben lograr que esa generación de empleo, fruto de la inversión, sea más equitativa.

¿Por qué no se hizo?

Porque las reglas laborales se flexibilizan y se cambian para favorecer al capital y no al trabajo, entonces se quitan derechos laborales, por ejemplo en el sector agrario. Esas reglas de juego deben reestructurarse, fomentando inversión, pero buscando que el producto de la inversión, que es el trabajo, y los bienes y servicios que se producen con esa inversión generen mejoras y progreso para quienes aportan capital, trabajo, tierra, y otros factores de producción. Pero si las reglas solo favorecen a uno solo y no a los demás, se genera el problema que el Perú ha tenido, quiere ser competitivo con sueldos indecentes, con trabajo no decente, cuando lo ideal es invertir, crecer con el progreso de todos quienes contribuyen en el proceso productivo.

En la entrevista Pedro castillo señaló que no se formó para ser presidente. ¿Qué lectura tiene?

Hubo muchos presidentes en la historia del mundo que tuvieron escasa preparación para el puesto; sin embargo, se saben rodear de las personas con el mejor conocimiento posible. Si las mejores personas van al Estado para crear políticas públicas y trabajar por el bien común de los ciudadanos, los países prosperan. En los 90, cuando participé en las elecciones con Fujimori, el presidente Alberto Fujimori no estaba educado para ser presidente. Recuerdo que Naciones Unidas propuso un programa para educar al presidente y en mes y medio se trató de educarlo antes de que asuma el Gobierno. Por eso, no necesariamente se requiere un mandatario preparado, pero sí tener sentido común, el corazón bien puesto y rodearse de las mejores personas para dirigir. Además, tener mente abierta, saber escuchar y distinguir los intereses de uno y de otro. Escuchando la entrevista en CNN, la impresión que da es que no solo no estaba preparado para gobernar, sino que tiene que entender los intereses de las personas y auscultar un poco más sobre esos intereses porque las ambiciones están. Ese es un defecto del Gobierno en lo que va de su periodo.

Además de todo ello, algo importante, los presidentes, las autoridades tienen que entrar con las uñas cortas, porque no se puede tolerar corrupción que trae pobreza y problemas. En ese sentido, ¿cómo apuntalar honestidad en el Gobierno?