Indecopi nombró nuevo liquidador para Doe Run Perú

La Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió designar a la empresa Consultores A-1 para que ejerza el mandato como liquidadora de Doe Run Perú (DRP) a partir del 26 de enero.

Como se recuerda el procedimiento concursal de la empresa minera Doe Run ha cumplido 12 años y su liquidación, 10. Así, la empresa, representada por Héctor Iriarte Tejada, reemplaza a Alta Sierra Asesores y Consultores, que ejercía esas funciones desde setiembre de 2021.

“Se hace de conocimiento que va a iniciarse la transferencia administrativa y física con la intervención de la ex liquidadora”, señaló la firma en un comunicado.

Tal como lo ratificó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en diciembre del 2021, Consultores A-1 tendrá que encargarse de la venta de la unidad minera Cobriza, tarea que no fue cumplida por las exliquidadores que dejaron un saldo de cinco subastas fallidas que no lograron atraer a un inversionista para la compra del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

“Además de la realización de los activos que deberemos lograrlo antes del 30 de junio, otra prioridad será dar atención a los requerimientos de 3.500 acreedores laborales respecto a los documentos que requieren para sus trámites de jubilación y pago del fondo compensación minera”, acotó Iriarte.

Según estimaciones financieras, Consultores A-1 tendría que realizar una inversión para la reactivación de la mina que bordea los US$ 50 millones y para el Complejo Metalúrgico La Oroya no menos de US$ 109 millones.

Tarea del nuevo liquidador

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley N° 27809 (Ley General del Sistema Concursal), el liquidador es quien puede disponer de los bienes muebles e inmuebles, acreencias, derechos, valores y acciones de propiedad de Doe Run Perú. El liquidador puede ejercer todas las funciones y facultades que, conforme a la Ley General de Sociedades, corresponden a los liquidadores, administradores y gerentes.

El artículo 84 de la misma normativa sostiene que, una vez que el liquidador tome posesión del cargo y de los activos de Doe Run Perú, deberá establecer el cronograma para su liquidación en un plazo no mayor de diez días. El proceso de oferta de dichos bienes deberá iniciarse en un plazo máximo de 30 días.

Es decir, a partir del 26 de enero, Consultores A-1 deberá abocarse a la venta inmediata de la unidad minera Cobriza.

Aun cuando Consultores A-1 está facultado para ejercer plenamente sus funciones sin la aprobación de un convenio de liquidación, la junta de acreedores de DRP será convocada para el próximo 3 de febrero a fin de intentar llegar a un consenso para la aprobación de un convenio.

Los acreedores relevantes que podrían aprobarlo son la empresa Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas, quienes poseen más del 66,66% del voto calificado.