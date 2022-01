Ejecutivo propone bajar tarifas de luz a los de menores consumos

Durante su encuentro con los pescadores afectados por Repsol, en Ventanilla, el presidente Pedro Castillo insistió al Congreso desentrampar el proyecto, presentado hace ya un mes, para modificar el sistema de subsidio del FOSE (Fondo de Compensación Social Eléctrica), un recargo en los recibos de luz que, a partir del 2001, se aplica a los usuarios regulados con consumos mayores a 100 kWh, en favor de los usuarios residenciales con consumos menores a 100 kWh.

Según el Minem, existen hoy unos 8 millones 251.934 usuarios regulados, entre hogares, tiendas y otros puntos de consumo pequeños, frente a los 2.552 libres de gigantesco consumo, quienes ocupan alrededor del 60% de la energía nacional. La propuesta del Gobierno es que los segundos paguen 3,2% más en la tarifa, para así “aprovechar mejor el superávit de electricidad que en este momento tiene el Perú”.

El Ejecutivo plantea que, en adelante, se pase de 100 a 140 kWh la valla de beneficiarios, con un alza del 20% del valor nominal actual de descuento. Ello incluye quitarle el subsidio a las casas de playa, por ejemplo, además de mejorar la focalización sin afectar a las mypes. El viceministro de Electricidad, Martín Dávila Pérez, sostiene que, a raíz de una “distorsión en el mercado eléctrico”, los clientes regulados pagan un precio promedio de US$ 77 por kWh, mientras los libres pagan unos US$ 40 por generación, unos US$ 37 de diferencia. El descuento aplicado será del 5% para usuarios urbanos, 10% para usuarios urbano-rurales, y 15% para rurales.

“Si hoy el cliente regulado abona 4,7% adicional para subsidiar al que consume menos, la idea es que los clientes libres paguen 3,2% más, aproximadamente, con lo que subsidiaríamos entre el 5% y 15% de las tarifas eléctricas de los usuarios”, dijo ante la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.

Subsidio eléctrico

El experto en energía Rafael Laca sostiene que esta medida no representará necesariamente un ahorro significativo para el usuario final, y por el contrario contribuirá a perennizar el esquema eléctrico actual que, en efecto, necesita corregirse.

”Al igual que con el gas de Camisea, donde también existen contratos de estabilidad jurídica, el Gobierno debe sentarse con todos los usuarios industriales y empresas eléctricas para negociar los cambios que realmente se necesitan, no buscar corregir la distorsión con más subsidios”, expresó.

El dato

Energía. Producción eléctrica en 2021 fue de aproximadamente 57.371 GWh, superando los niveles de prepandemia, informó Minem.

Recibo. El FOSE recauda aproximadamente S/ 30 millones (mensuales) y representa un 4,3% de recargo tarifario al recibo de aportantes.