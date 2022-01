Fertilizantes abren a la baja el 2022: urea cayó más de US$ 130 en el Mar Negro

El valor global de referencia para la urea, respecto a diciembre del 2021, retrocedió US$ 134 por tonelada en el FOB Mar Negro hasta posicionarse en US$ 806, según el último Informe Comercial de Insumos elaborado por la consultora argentina AZ Group.

El documento, elaborado por Jeremías Battistoni, señala también que el mercado de la urea de Estados Unidos se muestra como el más volátil, con un FOB Golfo cayendo US$ 146 por tonelada hasta los US$ 622.

En el caso de los fosfatados, de acuerdo al reporte, en el primer mes del año, el valor global de referencia retrocedió US$ 30 por tonelada frente a los últimos 30 días, hasta colocarse en la línea de los US$ 712.

Dentro de este contexto, agrega, Sudamérica está retirada de la demanda por estacionalidad, a lo que se suma también el factor sequía.

No obstante, Brasil cierra el 2021 marcando un récord de importaciones: 7,8 millones de toneladas. El CFR (Cost and Freight, significa que el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el puerto especificado por el comprador) en sus puertos se retrae US$ 103 por tonelada en el último mes, alcanzando los US$ 737.

“El mercado cae en la medida que los exportadores buscan un precio que estimule las compras. Como contracara, el gas en Europa alcanza un nuevo récord y las exportaciones de China se mantienen restringidas. Sudamérica entra en la fase estacional de importaciones mínimas, que suele extenderse hasta mayo”, señaló.

Evolución del precio de la urea. Fuente: AZ Group

Glifosato subio 289% en 2021

El 2021 se caracterizó por una suba prácticamente constante de los valores de las principales categorías de insumos para la producción agrícola. Entre estos, resalta la situación del glifosato.

De la mano de la pandemia, se dieron cambios estructurales en las condiciones de mercado: restricciones de acceso a materias primas, cambios en el ritmo y costos de producción y exportación de los principales proveedores.

En el mercado internacional, tomando como referencia China, el precio del glifosato al 95% pasó de US$ 4,56 por kilogramo en enero de 2021 a US$ 13,19 por esta misma cantidad en diciembre. Esto representa un aumento de precios del 289%.