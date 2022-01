Exportaciones de frutas y hortalizas superaron los US$ 5.000 millones a noviembre del 2021

La gerencia de agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex) reportó que las exportaciones de frutas y hortalizas al exterior superaron los US$ 5.123 millones 619 mil entre enero y noviembre del 2021, lo que significó un incremento del 22% en comparación al mismo periodo del 2020 (US$ 4.207 millones 935 mil).

El vicepresidente del Comité de Frutas y Hortalizas del gremio empresarial, Daniel González Hernández, explicó que la buena performance de ambos rubros se debe a la alta demanda internacional, ya que, con la aparición de la COVID-19, los consumidores eligen productos nutritivos y de mayor calidad.

A detalle, los envíos al exterior de frutas sumaron poco más de US$ 4.198 millones a noviembre del 2021 al experimentar un ascenso del 26% frente al similar periodo del 2020 (US$ 3.321 millones 906 mil).

Su alimento más solicitado fue la palta (US$ 1.166 millones) con una variación positiva de 42% (concentró el 28% del total). Le siguió de cerca el arándano (US$ 1.165 millones) con un alza del 25% y también con una representación del 28%. Luego se ubicaron la uva, mango, mandarina, plátanos, granadas, entre otros.

El destino principal fue Estados Unidos al demandarlas por US$ 1.479 millones 663 mil, un crecimiento del 21% y una participación del 35%. Países Bajos (US$ 1.009 millones 296 mil) ocupó el segundo lugar con un incremento del 29%. Completaron el top ten Reino Unido, España, Hong Kong, Chile, China, Canadá, Corea del Sur y Rusia. De este grupo, China cerró en rojo (-10%), mientras que Chile obtuvo el mayor aumento (126%).

Desempeño hortalizas

De otro lado, los envíos de hortalizas a nivel internacional sumaron US$ 925 millones 600 mil a noviembre del 2021 y una variación de 4,4% en comparación al mismo periodo del 2020 (US$ 886 millones 28 mil).

El espárrago (US$ 483 millones 754 mil) representó el 52% de estas exportaciones y consiguió una evolución de 5%. En este ranking también estuvo la alcachofa (US$ 125 millones 166 mil), cebolla (US$ 88 millones 384 mil), jengibre (US$ 78 millones 148 mil) y aceituna (US$ 41 millones 505 mil). Asimismo, se envió al exterior orégano, tomate, ajo, choclo, palmito y otros más.

Estados Unidos lideró los pedidos con US$ 473 millones 820 mil, un alza del 6% y una participación del 51%. Le siguió España (US$ 114 millones 427 mil), Países Bajos, Reino Unido y Brasil. Completaron los 10 primeros lugares Chile, Francia, Alemania, Colombia y Japón. De ellos, Países Bajos, Brasil y Francia redujeron sus pedidos en -3%, -11% y -7%, respectivamente.