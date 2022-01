Cerro Verde extrajo de Arequipa 380.300 toneladas diarias de minerales en 2021

Freeport McMoRan (FCX) informó que las tasas de molienda en las instalaciones concentradoras de su operación Cerro Verde, en Arequipa, promediaron las 380.300 toneladas métricas de mineral por día para el año 2021.

A través de su informe de resultados al cuarto trimestre del 2021, la compañía con sede en Arizona, Estados Unidos, precisó también que las tasas en Cerro Verde promediaron las 376.700 toneladas métricas de mineral por día solo en el cuarto trimestre.

FCX, considerado el productor de más bajo costo de cobre del mundo y uno de los mayores productores globales de oro, opera dos minas de cobre en América del Sur: Cerro Verde, en Perú, con una participación del 53,56% y El Abra, en Chile, con una participación del 51%. Además de este, la peruana produce concentrados de molibdeno y plata.

De acuerdo a la presentación, los volúmenes de ventas de cobre consolidados de FCX de Sudamérica, de 286 millones de libras (143.000 toneladas) en el cuarto trimestre de 2021, fueron más altos que los volúmenes de ventas de cobre del cuarto trimestre de 2020, de 260 millones de libras (130.000 toneladas), lo que refleja, principalmente, las “tasas de recuperación más altas en Cerro Verde”.

“Se espera que las ventas de cobre de la minería de América del Sur se aproximen a 1,2 billones de libras para el año 2022″, refirió Freeport McMoRan.

“Sujeto al monitoreo continuo de los protocolos COVID-19, Cerro Verde apunta a tasas de molienda para aumentar a aproximadamente 400.000 toneladas métricas de mineral por día durante 2022″, agregó.

Cerro Verde: Freeport McMoRan en el 2021

Junto a sus demás operaciones en el mundo, en Norteamérica e Indonesia, la utilidad neta atribuible a las acciones ordinarias de la compañía en el cuarto trimestre de 2021 totalizó US$ 1.100 millones (US$ 0,74 por acción), y la utilidad neta ajustada atribuible a las acciones ordinarias totalizó US$ 1.400 millones ($0,96 por acción), después de excluir los cargos netos por un total de US$ 300 millones ($0,21 por acción).

Con ello, alcanzó “un aumento del 19% en las ventas de cobre y un aumento del 59% en las ventas de oro en 2021″. Los precios promedio realizados en el cuarto trimestre de 2021 fueron de US$ 4,42 por libra de cobre, US$ 1808 por onza de oro y US$ 19,42 por libra de molibdeno.

FCX dijo en el reporte que sus ventas consolidadas totalizaron 1,02 billones de libras de cobre, 395.000 onzas de oro y 19 millones de libras de molibdeno en el cuarto trimestre de 2021; así como 3,8 billones de libras de cobre, 1,4 millones de onzas de oro y 82 millones de libras de molibdeno para el año 2021 global.

“Se espera que las ventas consolidadas para el año 2022 sean de aproximadamente 4,3 billones de libras de cobre, 1,6 millones de onzas de oro y 80 millones de libras de molibdeno, incluidas 970 millones de libras de cobre, 380.000 onzas de oro y 20 millones de libras de molibdeno en el primer trimestre 2022″, refirió.