Argentina salva acuerdo con FMI: pagará hoy US$ 730 millones y US$ 360 millones el martes

El gobierno de Argentina llegó finalmente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo de más de US$ 44.000 millones que el organismo otorgó al país en 2018, cuando gobernaba el liberal Mauricio Macri.

Según medios locales, hoy la Argentina deberá hacer un pago a dicho organismo por US$ 730 millones y el martes próximo un segundo pago de US$ 360 millones, que podrían ser absorbidos en caso de una postergación de los desembolsos producto del acuerdo. El plazo para pagar los intereses con el organismo financiero, siempre y cuando el FMI envíe antes un comunicado anunciando dicho entendimiento, vencía hoy al mediodía (hora peruana).

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el acuerdo, alcanzado tras meses de negociaciones apuntaladas por la urgencia del Ejecutivo para prorrogar las fechas de pago ante el FMI, en medio del proceso de recuperación económica, le permitirá llevar adelante la reestructuración del país.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, dijo el mandatario.

En un escenario marcado por magras reservas de su banca central, alta inflación y una acelerada devaluación, Fernández destacó la “confianza” del organismo internacional en el país sureño, al cual le dio una mejora en las proyecciones de crecimiento del PBI al 3% para este 2022.

“Este acuerdo no nos condiciona. No restringe derechos. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve y respeta nuestros planes de inversión. No nos impone llegar a un déficit cero. Se basa en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Es un acuerdo que nos permite crecer”, remitió en su cuenta personal de Twitter.

El FMI concedió a Argentina en 2018, durante el gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-2019), un crédito por US$ 57.000 millones en medio de una crisis monetaria, del cual el país recibió unos US$ 44.000 millones pues Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió en diciembre de 2019.

“La historia juzgará quién hizo qué. Quién creó un problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante en unidad sin olvidar el pasado. Confío en las argentinas y argentinos y en nuestra capacidad de salir adelante”, recalcó el presidente Fernández.

Por ahora el resultado se refleja en el mercado. Los bonos soberanos de Argentina cerraron en baja afectados por dudas sobre el desarrollo de las tratativas con el FMI.