Arequipa: Cobra reactivaría Majes II al quinto mes de firmarse adenda

Joaquín Roura, representante de la empresa Cobra, nuevamente pisó el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Esta vez para exponer el plan de reactivación de las obras de Majes Siguas II, en caso aprobarse el cambio de canales por tuberías en la infraestructura hidráulica del proyecto. Informó que de firmarse la Adenda 13 los trabajos de acondicionamiento-para reiniciar el proyecto- durarían un mes y medio y la excavación del túnel trasandino en aproximadamente cuatro meses.

En medio de la reunión mantuvo un tenso intercambio de palabras con Elmer Pinto, presidente de la Comisión de Agricultura, grupo que elabora el dictamen de la adenda en cuestión para que sea debatida .

Pinto cuestionó que se argumente déficit hídrico para el proyecto cuando solo se requieren 530 millones de metros cúbicos (MMC) anuales para irrigar las 38 500 hectáreas de la segunda fase del proyecto. La presa Angostura albergará 1 140 MMC. “Tenemos más del doble de la capacidad. Por lo tanto, el cambio tecnológico no es necesario”, fue la posición de Pinto.

Para Roura son “verdades a medias”. Indicó que, además de Majes II, deben entregar agua a la irrigación Santa Rita cerca de 59 MMC, a parte de los 332 MMC para la primera etapa de Majes. Sumado todo llegarían a requerir casi 950 MMC, señaló. Subrayó que se realizó un nuevo balance hidrológico en el 2019 contratado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y Autodema y realizado por la empresa Agua y Energía. Los resultados, según Roura, es que falta agua. “Pídalo (el estudio), léalo y luego discutimos”, le increpó.

En otro momento, Pinto criticó la carta de la empresa Cobra enviada al GRA en que muestra su intención de resolver el contrato. Adujo que si son una empresa “de buena fe y seria”, iniciarían el trato directo para solucionar controversias. Sostuvo que la advertencia de arbitraje por US$ 220 millones es una forma de presionar al GRA, Consejo y a su comisión de Agricultura. “Por qué mandar estas cartas de amenaza que suenan a extorsión, si no me firmas la adenda 13 te demando”, indicó Pinto.

“Está mal asesorado” el respondió, Roura. El empresario español indicó que para llegar a la etapa de trato directo de seis meses, se tiene que primero que presentar la carta con las causales para que el concedente, GRA, responda con una solución. “Nuestra empresa es totalmente seria y por eso trabaja en todo el mundo”, arguyó Roura.

Mientras que el consejero Edy Medina sostuvo que se está condicionando la firma de la adenda. Sostuvo que según Contraloría no existen nuevas circunstancias. El presidente del CRA, José Luis Hancco, indicó que invitarán a Contraloría para que explique su informe sobre el cambio tecnológico. En su informe señala que de las tres nuevas circunstancias esgrimida, solo la del cambio climático es válida.

Admiten cambios

El representante de Cobra admitió que hubo cambio de sus accionistas. ACS la vendió a la empresa al grupo fránces Vinci por 4.902 millones de euros. Sin embargo el empresario sostuvo que no tenían la obligación de informar de esto debido a que sigue siendo la empresa Cobra por más que hayan cambiado de accionistas. Además sostuvo que tienen la experiencia para realizar obras de envergadura.