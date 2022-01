Osiptel ratifica cinco multas por más de S/ 2 millones contra Telefónica

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ratificó cinco multas por un total de S/ 2 millones 116.920 (460,2 UIT) contra la empresa Telefónica, al haber “incumplido con el valor objetivo del indicador de calidad Cumplimiento de Velocidad Mínima - CVM para la velocidad de bajada”.

A través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2022-CD/OSIPTEL, el organismo regulador definió su posición respecto al incumplimiento del servicio de acceso a Internet móvil 4G en los centros poblados de Belén, Punchana, San Juan, Yurimaguas, en la región de Loreto y el centro poblado de Abancay, en la región Apurímac, en el segundo semestre del año 2019.

Ello, tras el incumplimento de Telefónica al Numeral 6.1.1 del Artículo 6 y el Anexo 11 del Reglamento de Calidad, tipificado en el Ítem 12 del Anexo 15 del Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

“Respecto de los centros poblados de Belén, Punchana y San Juan, si bien la empresa operadora invocó la realización de mejoras, de la revisión de la documentación adjunta, se verificó que no ha remitido ningún medio probatorio que acredite la implementación de tales acciones, por lo cual no puede configurarse el factor atenuante de responsabilidad por la implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta en este extremo”

La resolución, que agota la vía administrativa (no procede ningún recurso adicional), se resolvió con un total de cuatro multas por 102,3 UIT y una de 51 UIT a la empresa de capitales españoles. El documento lleva la firma de Rafael Eduardo Muente Schwarz, titular del Osiptel.

“Con relación a la implementación de mejoras en los centros poblados de Abancay y Yurimaguas, la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) consideró que los mismos no acreditan fehacientemente las presuntas mejoras ejecutadas por la empresa operadora, dado que no contienen información que sustenten y acrediten de forma conducente si las acciones habrían sido –efectivamente– realizadas en ambos centros poblados; y, no remiten mayor sustento técnico sobre las acciones que podrían haber sido implementadas”, señala.

Cabe precisar que el 19 de enero de 2021, mediante carta N° TDP-0083-AG-ADR-21, Telefónica remitió sus descargos solicitando, a su vez, un informe oral, que fue denegado mediante carta N° 616-DFI/2021.