Expectativas y recontratación en hoteles lastradas por el ómicron

La recuperación de los hoteles respecto a cifras del 2019 podría prolongarse hasta por 48 meses más, según los principales involucrados. Las expectativas de restablecimiento a niveles prepandemia hacia 2023 (38,7%) y 2024 (37,3%) ocupan más de dos tercios de los encuestados por la agencia abanZa y FNSrooms, en su reciente informe “Situación del sector hotelero en Perú y perspectivas de futuro”.

De acuerdo con el sondeo realizado a 75 directivos, representantes de más de 250 alojamientos de cadenas nacionales e internacionales en todo el país, el reajuste de gastos, el recorte de personal y la competencia de precios más bajos fueron los desafíos más fuertes percibidos hasta el pasado diciembre, pese a que, al menos, el 72% de sus hoteles volvió a funcionar durante todo el año.

Las opiniones en torno a la afluencia de viajeros en 2022 son mixtas. El 50,7% estima que la evolución de la ocupación y tráfico de turistas crecerá entre 30% a 59% en 2022, mientras los más entusiastas, solo el 12%, apuntan a una mejora de llegadas en la línea del 60%. El pesimismo, en tanto, reina entre al menos un tercio de los empresarios hoteleros encuestados (33,3%), quienes apuntan a una escueta mejora de entre el 5% y 29% en medio de la pandemia.

Esta situación, por supuesto, repercute sobre las expectativas de ingresos frente al 2019, hace ya tres años. El 52% de los hoteleros encuestados estimó que sus ingresos del 2021 estarían muy por debajo, con pérdidas de hasta el 70%, respecto al año sin virus, donde se disputó, además, Lima 2019.

En la otra orilla, solo el 8% considera que podrá remontar y superar lo que ganó por esas fechas, junto a un 6,7% que cree que estará “muy por encima”, apalancados por el avance de la vacunación y la apertura de los aeropuertos en el mundo. En lo que sí coincide la mayoría es en que las ganancias tendrán una alta volatilidad, pues solo otro 8% considera que tendrá un cierre financiero similar en el 2022.

Habitaciones vacías

Este pesimismo en el primer trimestre del 2022 no es de extrañar, debido a que el ticket promedio de gasto entre los turistas extranjeros es mucho mayor al de los locales y, en el 2021, ellos no representaron más del 20% de las habitaciones ocupadas. En su lugar, la oferta se vio apoyada por viajeros peruanos.

De esta forma, el 77% respondió que el mercado nacional supera al extranjero por encima del 60% o 40%. Mientras que para el 12% el mercado extranjero fue el principal para sus hoteles.

La gerente general de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), Tibisay Monsalve, explicó a La República que, si bien el ticket por turista mejoró en el último trimestre del año saliente, nada hace presagiar una curva positiva hoy.

“Terminamos el 2021 con la esperanza de encontrar un mejor escenario, gracias al desarrollo de la vacunación. Pero ahora que apareció el ómicron, todo se vino abajo, es una catástrofe. La ocupabilidad está volviendo a bajar por temas referidos a vuelos cancelados, tripulaciones enfermas, personal hotelero contagiado, etc.”, dijo.

La recuperación del empleo en el sector es un capítulo aparte. El estudio señala que, aun cuando el 80% de hoteles ha recontratado al personal que envió a suspensión perfecta, solo el 18,7% lo hizo en su totalidad, y más del 30% ha recontratado a no más de uno de cinco trabajadores puestos bajo esa figura.

Ello, a pesar de que el 49,3% recibió algún tipo de ayuda del Estado, como Reactiva Perú.

En tanto, el otro 46,7% no llegó a ser beneficiario de ninguna ayuda privada o pública, lo que ocasionó que tuvieran que afrontar la crisis con recursos propios, “debilitando sus estructuras financieras, que en su momento estaban estables”.

“Nosotros tenemos hoy dos factores: la salud y la poca llegada de hombres de negocios, nuestro mayor segmento. La mayoría de empresas no están viniendo, y mientras no se defina el tema político será difícil retomar el desarrollo. Pero no es un problema de ahora, antes de la pandemia ya nos veíamos perjudicados con cambios de presidentes y hasta disputas municipales”, anota Monsalve.

Turismo no termina de despegar

La SHP considera que las obras de conectividad y la culminación del terminal del aeropuerto Jorge Chávez serán fundamentales para alentar a la industria turística en el mediano plazo.

No obstante, la mayor preocupación de los clientes son las políticas de cancelación flexibles (77,3%), para lo cual muchas cadenas y hoteles han aplicado reformas para adaptarse a las circunstancias cambiantes que han generado la diferentes olas de COVID-19 por países, según abanZa.

Según el reporte, entre esos hoteles con menores niveles de ocupación e ingresos destacan los nuevos perfiles multitarea que deben cubrir los colaboradores.

La palabra

Tibisay Monsalve, gerente general de la SHP

“Si bien los hoteles están volviendo a contratar, no lo hacen a ritmos tan acelerados porque la ocupabilidad sigue siendo baja. Este 2022 visuabilizábamos hasta un 55% de ella, pero ahora no sabemos”.

Las cifras

22 millones de turistas internos se esperan para este 2022, según Canatur.

40 % de los encuestados no pudo invertir en mejoras tecnológicas en 2021.