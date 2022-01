Perú fue el principal proveedor de arándanos de Estados Unidos en 2021

Perú fue el principal proveedor de arándanos de Estados Unidos con una participación del 34% del total y un incremento de 3% respecto del año anterior. Las exportaciones de arándano peruano al mercado estadounidense alcanzaron las 105.100 toneladas con un valor de US$ 659 millones, lo que significó un crecimiento de 25% en volumen y 20% en valor con respecto al 2020.

Este progreso se debería a que el cultivo americano de esta fruta no alcanzó los niveles prepandemia y no pudo abastecer la demanda del mercado.

En el 2021, Estados Unidos adquirió arándanos de diferentes países a nivel mundial por 310.097 toneladas valorizadas en US$ 1.904 millones, lo que representó un aumento de 14% en volumen y 22% en valor, en comparación con el 2020.

Asimismo, informaron que el segundo país con la mayor cantidad de despachos fue Canadá, con un 26% de participación (2% menos que el 2020), seguido por México, con un 21% de participación en el mercado (3% menos que el año anterior).

Cotización del arándano en EE. UU.

Durante el 2021, el mercado norteamericano manejó un precio promedio de US$ 5,39 por kilogramo de arándanos, lo cual representó un aumento de 7% respecto del 2020.

El arándano mexicano fue el que mejor se cotizó, con un valor de US$ 8,11 por kilogramo, lo que representó un incremento de 15%. En segundo lugar se posicionó el peruano, con un precio promedio de US$ 6,27 por kilogramo, lo cual representó 5% menos. Finalmente, el top 3 lo completó Canadá, con el valor de US$ 1,89 por kilogramo, lo cual significó un incremento de 13%.

Cabe señalar que las empresas peruanas con mayores niveles de exportación de esta fruta fueron Hortifrut Perú S. A. C., con 18% de participación, y Camposol S. A., con 17%.

Con información de Agencia Agraria