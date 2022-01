Exportación de pisco creció más de 90% a noviembre del 2021

Los envíos de pisco al exterior superaron los US$ 6 millones 493.000 entre enero y noviembre del 2021. El monto representa un incremento de 93% en relación al mismo periodo del año previo, cuando se logró US$ 3 millones 367.000, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con Carmen Robatty de Moquillaza, vicepresidenta del Comité de Pisco, el incrementó obedece a las mayores solicitudes de EE. UU., que registró un crecimiento de 135%, y, además, concentró el 51% del total enviado al mundo.

“Si deseamos mantener esa tendencia es esencial continuar el trabajo conjunto entre el sector público-privado, identificar e ingresar a nuevos destinos y mejorar las capacidades de los actores del rubro”, mencionó Robatty.

Principales destinos del pisco

Según la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX, EE. UU. fue el comprador líder de la bebida de bandera, con US$ 3 millones 343.000. En segundo lugar se posicionó España (US$ 769.128), seguido de Países Bajos (US$ 499.721), Francia (US$ 251.262) y Australia (US$ 222.405).

Completaron el top ten Reino Unido (US$ 211.505), Colombia (US$ 190.579), Alemania (US$ 142 .892), Argentina (US$ 110.599) y Taiwán (US$ 81.887).

Los mercados con mayor crecimiento fueron Emiratos Árabes Unidos (645%), Colombia (176%), Taiwán (170%) y Argentina (164%). En contraste, se vieron descensos en Francia (-1%), Bélgica (-5%), Canadá (-9%) y Suiza (-49%).

Por su parte, las empresas que lideraron los despachos fueron Destilería La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.A.C., Bodega San Nicolás S.A., Viña Tacama S.A., Macchu Pisco S.A.C., Santiago Queirolo S.A.C., Destilería Nacional S.R.L., Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C., Viña Ocucaje S.A. y Bodegas Viñas de Oro S.A.C.