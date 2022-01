Acuerdos de Repsol con la población no se considerarán como indemnización

Este jueves, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, informó que no se considerará como una indemnización los acuerdos a los que se llegue con la población afectada tras el derrame de crudo en Ventanilla ocasionado por Repsol.

“Independientemente de que la empresa llegue a acuerdos con la población, quiero dejar en claro que cualquier tipo de requerimiento que la población realice o que la empresa entregue no forma parte de ninguna indemnización o reparación”, anotó la premier.

Asimismo, manifestó que mantendrán una actitud vigilante ante la incorporación de pescadores artesanales para la limpieza de la zona dañada.