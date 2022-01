Importaciones de útiles escolares creció 65%, pero aún no alcanza niveles prepandemia

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) informó que entre agosto y diciembre del 2021 la importación de útiles escolares alcanzó los US$ 8 millones 800.000, lo que representa un crecimiento de 65% frente a similar periodo del 2020 (US$ 5 millones 400.000). No obstante, si comparamos con el 2019, observamos que no se llega a los US$ 18 millones 500.000 reportados en ese año , registrando una tasa negativa del 52%.

Estos resultados no solo son por el impacto de la pandemia de la COVID-19 que obligó al desarrollo de clases remotas para colegios, institutos, y universidades, que generaron menos demanda de estos productos, sino que también se explicaría por la crisis mundial en la cadena de suministros que se inició el año pasado y que continúa impidiendo el buen desarrollo del comercio internacional, sobre todo en China, nuestro principal proveedor.

“Estos factores van a impactar en las importaciones peruanas, pues ya los expertos han adelantado que los cuellos de botellas globales se van a acentuar en los tres primeros meses del 2022″, advirtió el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

Este desempeño también se explica por el inventario de artículos escolares que los vendedores todavía mantienen y que no pudieron ser despachados a raíz de la pandemia y, por el rebrote de los contagios por coronavirus, lo que afectaría el regreso de los escolares a las aulas, en ese sentido, la demanda de útiles caería.

Desempeño

Entre agosto y diciembre del 2021, frente al 2020, se observó que la mayoría de artículos escolares presentaron importantes avances; sin embargo, siete de ellos, al compararlos con el 2019, registraron caídas representativas.

Entre los artículos con buenos resultados en el 2021 frente al 2020, están los borradores con la adquisición de 10 millones 750.816 unidades (+376%) por US$ 546.288 (+371%), pero al compararlos con el 2019 se observa una caída de 4% en volumen y un crecimiento de 19% en valor.

En tanto, las importaciones de crayones sumaron US$ 310.482, representando un crecimiento de 277% tras adquirir 6 millones 969.602 unidades (+452%) en el periodo agosto-diciembre 2021-2020.

En el caso de los cuadernos, se importaron 396.988 unidades (+71%) por el valor de US$ 550.486 (+178%). Si bien los montos muestran crecimientos, aún continúan siendo menores si se comparan con el 2019. Respecto a las importaciones de lápices, el Perú adquirió 8 millones 347.196 unidades, lo que presentó una caída de 71% frente al 2020; en tanto el valor importado fue de US$ 1 millón 200.000 (+80%). Si comparamos los resultados del 2021-2019, se tiene que el valor cayó 89% y en volumen 91%.

En tanto, se adquirieron 12 millones 683.253 (-25%) de lapiceros por US$ 2 millones 300.000 (+35), resultado que difiere con el 2019, donde el valor y volumen cayeron 54% y 75%, respectivamente.

En relación a los tajadores, el Perú importó 10 millones 777.436 unidades (+33) por US$ 587.802 (-1%), pero comparándolo con el 2019, las caídas están alrededor de 44% tanto en valor y volumen. En cuanto a los lápices de color, las importaciones sumaron US$ 2 millones 300.000 (+37%) tras la compra de 18 millones 331.619 unidades (+7%), no obstante, estas cifras no superan lo registrado en el 2019.