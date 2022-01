Adex pide al gobierno retomar mecanismo swap para despegue de la joyería peruana

La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (Adex), Rocío Mantilla, señaló que este año podría ser promisorio para la joyería de oro ante la creciente demanda de Estados Unidos, sin embargo, el desabastecimiento de materia prima impediría a las empresas peruanas aprovechar esa tendencia.

Ante ello y con el fin de superar ese inconveniente, una delegación del gremio se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y representantes del Ministerio de la Producción y de Energía y Minas para plantear una posible solución a esta problemática: retomar el mecanismo swap. La propuesta ya fue presentada y Adex espera una pronta respuesta.

“El Gobierno anunció en varias oportunidades su interés de transformar materia prima, darle valor agregado. Ahora esperamos que se den pasos concretos y se promueva nuestra actividad, generando más puestos de trabajo y divisas para el país”, aseveró Mantilla.

En los últimos años, la pesca y químico han mantenido despachos por más de US$ 1.000 millones, sin embargo, la joyería podría ser un nuevo motor que sume a la recuperación del Perú.

“De haber accedido a la materia prima, los envíos del rubro hubiesen cerrado el 2021 en US$ 300 millones y no en US$ 120 millones. Ahora esperamos la decisión del MEF sobre esa iniciativa que permitiría a las empresas reducir los sobrecostos de su importación”, expresó.

Estimó que desde mediados del 2019 cuando no se pudo usar el swap, las empresas del sector habrían importado alrededor de 8.000 kilos de ese metal precioso a un precio por encima al cual Perú lo exporta, restándoles competitividad.

Ante un pedido de joyas a una empresa peruana, el mecanismo swap permitía a una compañía internacional depositar oro en un banco del exterior a cuenta de una minera peruana, la cual lo recibía y lo canjeaba por oro que producía y se la entregaba al joyero nacional que le daba valor agregado para luego comercializar las piezas en los mercados internacionales.