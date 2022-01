Netflix elevó hasta por US$ 2 sus tarifas en Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos, la tarifa estándar de Netflix se incrementó hasta en US$ 1,50, alcanzo ahora un valor de US$ 15,49; mientras que el plan básico se elevó en un dólar hasta valer US$ 9,99 y el plan premium, en dos dólares, hasta los US$ 19,99.

Mientras que en Canadá, se elevó en $ 1,50 el plan estándar, ubicándose ahora en $ 16,49 canadienses; y respecto al premium, este se elevó en $2 y alcanzó los $ 20,99 canadienses. Solo el plan básico se mantuvo intacto.

Según recoge CNN, Netflix alega que el aumento de sus precios - es el segundo desde octubre de 2020 - se explica por la necesidad de “seguir ofreciendo una amplia variedad de opciones de entretenimiento de calidad”.

Tras el anuncio, la acciones de la compañía de streaming se elevaron aproximadamente en 2%. Vale recalcar que el aumento llega una semana antes de que anuncien sus ganancias del cuarto trimestre.

El aumento de las tarifas se debe también al gasto millonario de dólares en contenidos - resume CNN - por lo cual, mientras los servicios de streaming se vuelven más integrales en el entretenimiento, el crecimiento de compañías como Netflix tiende a ralentizarse y atraer a nuevos suscriptores se vuelve más difícil.

Actualmente Netflix posee 213,5 millones de suscriptores, tras elevar en octubre pasado 4,4 millones.