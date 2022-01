Exportación textil creció en más del 70% a finales del 2021

Las exportaciones textiles acumularon US$ 1.545 millones entre enero y noviembre del 2021. El monto equivale a un incremento del 71% en relación a similar periodo del 2021, informó Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de Promperú.

El valor acumulado al penúltimo mes del año fue resultado de la mayor venta de bienes de algodón y pelo fino. Así el producto con mejor desempeño fue el t-shirt de punto, que logró US$ 441 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 91%. Le siguió la camisa de punto, que alcanzó US$ 106 millones (+21%).

Por su parte, los envíos del sector manufactura superaron los US$ 4.813 millones; es decir, crecieron 44%.

“El subsector químico creció en más de 30%, el siderometalúrgico en más del 79% y la minería no metálica en más de 51%, entre otros”, detalló Carbajal.

Por su parte, el sector pesca se expandió en 39% y logró US$ 3.649 millones. En este rubro destacaron los envíos de pota congelada, que acumularon los US$ 410 millones, seguido por los despachos de filetes congelados (US$ 153 millones).

Finalmente, el sector agropecuario llegó a US$ 7.759 millones, lo cual significó un crecimiento del 17% en relación al 2020. Los productos que lideraron fueron los arándanos frescos (US$ 1.145 millones), la palta fresca (US$ 1.083 millones) y la uva fresca (US$ 865 millones).

Resultados generales

Los despachos al exterior de productos no minero-energéticos a noviembre del 2021 alcanzaron en total los US$ 17.776 millones y las exportaciones regionales representaron el 55% del total de envíos.

“En este periodo se registraron 7.632 empresas que exportaron más de 4.600 productos, llegando a 168 mercados de los cinco continentes”, detalló la funcionaria.

Proyecciones para 2022

En el presente año, Promperú, como parte de sus estrategias de promoción comercial, posicionará al mahi mahi (perico peruano) en el mercado americano, informó Mario Ocharan, director de promoción de las exportaciones de la institución.

Asimismo, señaló que se desarrollará el sello de calidad para el langostino peruano.

En tanto, para promover los agronegocios continuarán con la estrategia Café de Especialidad y lanzarán la nueva marca sectorial Cacao del Perú.

Mientras que en vestimenta y decoraciones potenciarán los programas de licenciamiento a través de la marca Perú Textiles.

Por otro lado, en los próximos 12 meses Promperú estima llegar a 8.000 empresas exportadoras y alcanzar los US$ 17.500 millones en exportaciones no tradicionales.

Importaciones superaron en 19,9% a niveles prepandemia

El año pasado las importaciones peruanas superaron los US$ 50.843 millones 400.000. La cifra equivale a un crecimiento del 40,7% frente a lo registrado en 2020 y 19,9% en comparación al 2019, antes de la pandemia, reportó CIEN-ADEX.

Este monto por compras en el exterior superó el obtenido en el 2020 (US$ 36.100 millones) y el del 2019 (US$ 42.400 millones), y también los históricos más altos como el del 2013 (US$ 43.300 millones) y el del 2018 (US$ 43.200 millones).