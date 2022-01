China logró superávit superior a US$ 676.400 millones en 2021 por incremento de exportaciones

Las exportaciones de China crecieron 29,9% durante el año pasado en comparación a los resultados obtenidos durante el 2020. La cifra significa un superávit récord de US$ 676.400 millones, según los datos publicados este viernes por la Administración General de Aduanas.

Así, únicamente en diciembre, el superávit comercial del gigante asiático creció un 20,8% respecto al año anterior y logró los US$ 94.400 millones, el más alto desde que comenzaron los registros en agosto de 1994. El resultado también superó en más de US$ 20 millones al superávit de US$ 71.720 millones registrado en noviembre.

Según AFP, las exportaciones en China aumentaron a US$ 3,3 billones en 2021 a pesar de la escasez de chips de procesador para teléfonos inteligentes y otros productos a medida que la demanda mundial se recuperó de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, estuvieron impulsadas por la venta de productos vinculados con la lucha contra la pandemia, como las mascarillas quirúrgicas, así como por un repunte en las ventas de los productos mecánicos y electrónicos, indicó a AFP el portavoz de la agencia de aduanas, Li Kuiwen.

Aunque China ha obtenido buena nota frente a un año lleno de desafíos, Li dijo a la prensa que la economía “se enfrenta a una triple presión por la contracción de la demanda, el choque de oferta y las expectativas a la baja”.