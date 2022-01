Promperú: exportaciones no minero energéticas crecieron 32% entre enero y noviembre del 2021

Las exportaciones no minero energéticas entre enero y noviembre del 2021 alcanzaron los US$ 17.776 millones. La cifra es superior en 32% a lo registrado en similar periodo del 2020, según Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de Promperú.

Al respecto, Carbajal señaló que las exportaciones regionales representaron el 55% del total de envíos al exterior. “En estos 11 meses, los 11 sectores exportadores registraron un comportamiento positivo”, mencionó.

“En este periodo se registraron 7.632 empresas que exportaron más de 4.600 productos llegando a 168 mercados de los cinco continentes”, agregó.

Asimismo, señaló que el número de empresas exportadoras creció en 11% en relación al mismo periodo acumulado del 2020, mientras que la cantidad de productos creció en 7%.

Exportaciones regionales

Las exportaciones regionales no minero energéticas entre enero y noviembre del 2021 lograron US$ 9.815 millones. “Los resultados han sido logrados por 2.618 empresas ubicadas en las diversas regiones de nuestro país”, indicó Carbajal.

Exportaciones por sectores

A noviembre, el Sector Agropecuario lideró las exportaciones con US$ 7.759 millones, es decir, 17% más que similar periodo del 2020. La lista de productos más vendidos estuvo encabezado por los arándanos (US$ 1.145 millones ).

Por su parte, el Sector Manufacturas logró US$4.813 millones (+44%), el Sector Pesca US$ 3.649 millones(+39%), el Sector Servicios US$ 2.614 millones y el Sector Vestimenta US$ 1.545 millones (+71%).