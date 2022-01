Demanda de dólares en plataformas digitales se incrementaría en 55% durante 2022

La compra y venta de dólares a través de medios digitales crecerá en un 55% en comparación al número de operaciones realizadas durante el 2021, según Javier Pineda, gerente general de la plataforma de cambio Billex.

“(El incremento de) la compra de dólares en el 2021 fue de 60% a comparación del 45% registrado en el 2020, y para este 2022 se espera que las empresas continúen con la demanda de esta divisa en un 55% de los casos”, asegura.

Durante el 2021, el volumen total de dólares cambiados en la plataforma de Billex fue US$ 240 millones donde el 60% de operaciones correspondieron a la compra de dólares de los usuarios y el 40% a la venta. En tanto, el ticket promedio de cambio de dólares por las empresas fue de US$ 43.000 y de las personas naturales se situó en US$ 12.300.

“Para este 2022, esperamos llegar a más de US$ 400 millones en volúmenes cambiados y más de 10.000 operaciones en nuestra plataforma con la garantía y seguridad avalada por el fideicomiso”, agrega Pineda.

Expectativas sobre el tipo de cambio

En lo que respecta al tipo de cambio, Pineda señala que durante este año el valor del dólar también podría situarse sobre los S/ 4,00 debido a la incertidumbre política.

“De mantenerse esa situación, vemos un tipo de cambio que podría situarse nuevamente por encima de los S/ 4,00. Esperemos que la situación para el país mejore y el Gobierno tome medidas correctivas que generen mayor confianza en el mercado general”, concluye.