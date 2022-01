Arequipa: firma de adenda 13 evitará fin de Majes II

Por: Elizabeth Huanca Urrutia

La firma de la adenda 13 del proyecto Majes-Siguas II sería la única opción para que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) evite la caducidad del contrato de la megaobra agroenergética.

El 10 de enero último, Angostura Siguas, concesionaria a cargo de las obras de Majes II, envió una carta al GRA, donde la acusa de cuatro incumplimientos al contrato . Señala, no haber entregado el control del proyecto (terrenos de Pusa Pusa y Tarucamarca), no cumplir con la entrega de garantía soberana del RPI (Recuperación anual de inversiones del concesionario), no elaborar el estudio medioambiental de la presa de Condoroma y, la no firma de la adenda 13. Bajo esa justificación dio inicio al proceso de caducidad del contrato.

El gerente de Autodema, Arturo Arroyo reveló que, en una semana, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez responderá formalmente la misiva. Preliminarmente se sabe que se insistirá con la ampliación del plazo para dar opción a que la adenda sea discutida por el Consejo Regional de Arequipa (CRA) . Desde el GRA se confía en que los consejeros permitirán que Gutiérrez firme la adenda y el proyecto se reactive en un mes.

Adenda 13

El funcionario, reconoce que el GRA formalmente ha incumplido -en parte- los compromisos contractuales del contrato, cuya vigencia venció el 30 de diciembre de 2021. En esa línea, aclara que solo con la aprobación de la adenda 13 “los plazos se restablecerán” y el GRA tendrá el tiempo necesario para ir cumpliendo con los compromisos pendientes. “Sin la firma de la adenda, formalmente todos los plazos ya habrían vencido”. No obstante, en un eventual arbitraje, el GRA tendría todas las de perder.

Arroyo, junto al gerente del proyecto Majes- Siguas II, René Cruz y el presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco dieron ayer una conferencia de prensa para aclarar las observaciones que Cobra pone como justificación para resolver el contrato y los pasos a dar para evitarlo. De la cita quedó claro que el GRA insistirá en sacar adelante el proyecto. En tanto, el CRA muestra voluntad de aprobar la adenda 13.

En horas de la tarde, el GRA emitió un comunicado. En este, la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, manifiesta su compromiso de sacar adelante Majes II. Recuerda, además que se envió de forma oportuna toda la documentación al consejo regional y la comisión de Agricultura para que elabore el dictamen y se debata la adenda.

Aclaraciones

En la cita de ayer, Arroyo, explicó las observaciones de Cobra. Sobre la entrega del control del proyecto, aclaró que el 9 de setiembre de 2016, el GRA entregó el 90% de los predios de Pusa- Pusa y Tarucamarca (14 predios), zonas de impacto donde se ubicará la represa de Angostura, que dotará de agua a Majes. Recordó que producto de ello, la concesionaria ha ejecutado obras de la primera fase, como vías y campamentos. Solo falta entregar la parcela 7 de Pusa Pusa, que ya “está comprada e inscrita.

No obstante, aceptó que hay aspectos pendientes, como la suscripción de convenios con los posesionarios de Tarucamarca. Estos vencieron el 31 de diciembre de 2021. Con la reactivación de los mismos, la concesionaria tendrá plena posesión. Con la adenda 13, tendrían 120 días más para regularizar el tema.

Sobre la garantía soberana para la recuperación anual de inversiones del concesionario, explicó que entre 2016 y 2018, el GRA avanzó con el contrato para que el Gobierno Nacional suscriba el mismo. Una vez se apruebe la adenda, el Ejecutivo firmaría la garantía. Este documento es clave para que la empresa haga el cierre financiero.

Sobre la elaboración del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) para la represa de Condoroma, una obligación del concesionario (según adenda 12) y que por mutuo acuerdo el GRA asumió, explicó que en diciembre de 2021, este ya concluyó. Solo falta que el Ministerio del Ambiente lo apruebe.

Consejeros buscan salvar responsabilidad por adenda 13

La carta de caducidad de Majes II habría provocado, aparentemente el cambio de actitud del presidente del CRA, José Luis Hancco. Este se mostró flexible y dispuesto a aprobar la adenda. Todo apunta a que desde el consejo se busca salvar responsabilidades.

Hancco explicó que en la sesión ordinaria del martes 18 de enero, se evaluarán los plazos del dictamen a favor de Majes. Instó a los integrantes del grupo, a acelerar los plazos.

El consejero Harberth Zúñiga, recordó que antes de debatir el tema se debería tener un acta de acuerdo entre el GRA y Cobra, donde se amplíen plazos. Arroyo señala que aun sin acta se debería avanzar en el tema como muestra a Cobra de que se tiene la intención de reactivar Majes.