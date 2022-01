Indecopi reporta publicidad encubierta de influencers sobre apuestas

Indecopi continúa con la intervención a los diferentes estamentos de la sociedad. En el ciberespacio, la regulación de redes sociales abarca no solo a los medios digitales y a las aplicaciones móviles, sino también a los influencers que suben contenido diario, por ejemplo, a sus historias. Estos usuarios están advertidos que, de grabarse con una marca o escribir de ella, deben anunciarlo como tal .

Incluso aplicaciones como Instagram permiten facilitar la advertencia: hay un botón para agregar la palabra “en colaboración”, además del ya conocido empleo del hashtag (el signo del numeral seguido de una frase). Sin embargo, casos como el de Josi Martinez, Samahara Lobaton y Gianella Marquina fueron difundidos por su publicidad encubierta de apuestas internáuticas . Como respuesta inmediata, Indecopi ya reportó los casos.

En la siguiente nota revisa la falta que han cometido estas tres personalidades que juntas suman más de 2 millones de seguidores.

Caso Josi Martínez

La periodista Alejandra Garboza recopiló en su cuenta de Twitter los casos registrados. El primero es de Josi Martínez. En ninguna publicación, que por formato desaparece en 24 horas, especifica que lo que enuncia es, en realidad, publicidad.

En las imágenes, Josi abre la caja de preguntas y uno de los usuarios le pregunta: “¿Cuánto ganas?”. El influencer responde: “ Uno siempre tiene que buscar varias formas de generar plata, mis reinas, y justo he ganado más con las apuestas que me están enviando unos profesionales ”. Se trata de un perfil que comparte su estilo de vida y que invita a sus seguidores a replicarlo, en cierta medida.

Luego de publicar esa respuesta le pidieron que explique lo de las apuestas deportivas. Martínez escribió: “ Demasiado fácil. Literal, te meten a un grupo de Telegram donde hay alguien como un brujito que te da pronósticos. Les copio cómo tiene que ser y gano dinero ”.

Cumplió con su palabra: en la siguiente historia respondió a otra duda sobre el monto máximo que ha alcanzado con las apuestas. Josi dijo que empezó con 50 dólares y se “llevó” 600 en “una semana”. En ningún momento advirtió el contenido publicitario que, con evidencia, difundió.

PUEDES VER: Indecopi lanza plataforma digital que ofrece información sobre proveedores de oxígeno

Caso Samahara Lobaton

La hija de Melissa Klug fue otro de los casos difundidos.

Caso Gianella Marquina

Para finalizar, otra de las hijas de Melissa Klug, la mayor de ellas, Gianella, tampoco avisó sobre el contenido publicitario que difundió. Lo hizo pasar, como en los demás casos, como una suerte de ganancia de trabajo remoto .

Hasta el momento, Indecopi, a través de sus redes sociales, ha señalado que los casos ya fueron reportados. Se espera que tomen cartas en el asunto.

Precedente similar: caso España

En febrero del 2021 decenas de influencers españoles promocionaron un canal de Telegram de apuestas mediante sus cuentas de Instagram, caso similar al expuesto con anterioridad. Los implicados aseguraron que su principal fuente de ingresos son los juegos deportivos de azar. El grupo infractor aseguró que ganaron 1.400 euros en una tarde gracias a una inversión inicial de 30 euros.

El Jurado de Publicidad Español se pronunció a los días: “ Las publicaciones de estos influencers, además de coincidir en el tiempo, seguían todas el mismo esquema: abrir publicaciones en las que se pueden hacer preguntas, responder a ellas con idénticas expresiones, tratando cuestiones como cuántos ingresos se obtienen ”.

A la fecha, a la mayoría de los influencers no se le impuso sanción alguna. El fallo del Jurado de Publicidad fue motivado por un reclamo de la Asociación de Usuario de la Comunicación contra los cinco influencers que participaron en la pasada campaña: Marina Yers, Jesús Sánchez Seda, Paula García Maciá y Genissa Gonzáles, quienes rechazaron participar del proceso. El único que optó por participar fue Diego Pérez (‘James Lover’ en Instagram). El organismo emitió una resolución que lo insta al “cese y no reiteración de la publicidad reclamada”. Con el resto de implicados iniciales, la entidad solo pudo emitir dictámenes no vinculantes.