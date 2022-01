Arequipa: Majes Siguas II podría aún salvarse de la caducidad del contrato

Por: Elizabeth Huanca y Elmer Mamani

Todavía hay una luz de esperanza para el proyecto Majes Siguas II. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Luis Caballero, tomó contacto con los representantes de la concesionaria Angostura Siguas. Estos le manifestaron que el proceso de caducidad del contrato durará seis meses. Si en ese plazo, el consejo regional de Arequipa aprueba la adenda 13, ellos retoman los trabajos para continuar con la obra.

Majes II es una inversión pública-privada que consiste en habilitar 38.500 hectáreas de terreno agrícola en la costa de Arequipa y cuyo funcionamiento generará más de 400.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Caballero ofreció a la CCIA como mediadora en el conflicto. Afirmó que se trata de un proyecto clave para el desarrollo regional que no puede desactivarse.

En la víspera, Angostura Siguas envió una carta al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Desarrollo Agrario (Minagri) para poner fin a la concesión. La concesionaria, constituida por la empresa española Cobra, precisa que haber estado 10 años al frente del proyecto le generó un perjuicio económico de 220 millones de dólares.

Los empresarios de la CCIA mostraron su preocupación por este ultimátum. Para Caballero, con la carta los empresarios quisieron transmitir dos mensajes. El primero, no darán más ampliaciones a la región Arequipa.

El segundo, que “apenas se suscriba la adenda, reiniciarán el proyecto de manera inmediata”. En ese contexto, Caballero señala que la misiva no necesariamente representa un arbitraje.

El empresario es directo. Señala que si el Consejo Regional no da la celeridad para debatir y aprobar la adenda, que implica la inversión adicional de US$ 104 millones, la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez tiene las facultades plenas para firmarla.

“En ninguna parte del contrato señala que el Consejo Regional deba aprobar la firma de la adenda, entendemos que ese aspecto es político. Si la gobernadora la firma (sin consentimiento de los consejeros) no tendrá ninguna consecuencia legal.

Recordó que la adenda cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía, ProInversión e incluso Contraloría. En esa línea, dijo, sería funesto para la región “perder” la oportunidad de ejecutar Majes II, que hoy en día representa el único proyecto cercano.

Intervención del gobierno

Varias autoridades y especialistas también pidieron la intervención del gobierno nacional para evitar la caída de Majes II.

El alcalde de Arequipa Omar Candia Aguilar demandó la mediación de la Presidencia del Consejo de Ministros para que la concesionaria acepte ampliar el plazo y se apruebe la adenda 13.

El viceministro de Infraestructura y Riego del Minagri, Walter Obando, tiene conocimiento del tema y le habría informado al titular del sector, Víctor Maita. El exgerente de Autodema-la unidad ejecutora de Majes II- Fernando Vargas, también dijo que la intervención del Ejecutivo es fundamental. El arbitraje arrastrará al Estado peruano y es el MEF quien avala este proyecto, dijo.

Pese a estar con el agua al cuello, dos consejeros responsables de no firmar la adenda se mantienen en sus trece. El presidente del legislativo regional José Luis Hancco y su colega Elmer Pinto consideran que la carta enviada por la concesionaria Angostura Siguas es un método “para meterles presión”.

Pinto insiste que el modelo de parcelamiento de tierras solo favorece a las grandes empresas.Sin embargo, dentro del consejo regional, no todos piensan como Hancco ni Pinto. Habert Zúñiga discrepa con ellos. Dijo que en este desenlace hay muchas responsabilidades del consejo regional que no convocó oportunamente al debate de la adenda. Recordó que Hancco debía elaborar el dictamen y no lo hizo. Incluso el 27 de diciembre le mandó una carta para que la agende y no se hizo.

El legislador Silvio Arias consideró que el Consejo Regional debe sesionar de emergencia. Manifestó que su postura siempre fue la de dar luz verde a la adenda. En ese sentido, tiene la esperanza que la decisión de Cobra no sea definitiva. ❖

“No somos los únicos responsables”

No nos pongamos la camiseta del concesionario”, replicó José Luis Hancco cuando le preguntaron sobre su responsibilidad en la no aprobación de la adenda 13. El consejero sostuvo que de los cuatro incumplimientos que esgrime Cobra solo son responsables del último, la adenda 13. Indicó que ellos no son culpables de que no se entreguen la totalidad de los terrenos ni de la puesta a punto de la infraestructura de la fase 1 del proyecto. “¿Acaso nosotros vamos a hacer el Estudio de Impacto Ambiental?. Es Autodema quien debe hacerlo”, señaló.

La autoridad negó que se tenga que hacer una mea culpa por no aprobar la adenda 13.