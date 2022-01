Inversión minera a noviembre superó los US$ 4.450 millones

La inversión minera entre enero y noviembre del 2021 alcanzó los US$ 4.453 millones. La cifra significa un incremento de 21,6% en relación al mismo periodo del año previo cuando se logró US$ 3.663 millones, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El resultado al penúltimo mes del año se encuentra a poco menos de US$ 750 millones de los US$ 5.200 millones de inversión proyectado por la cartera para todo el 2021.

Desagregado por rubros

A noviembre, el rubro de planta beneficio lideró la inversión acumulada con US$ 1.226 millones, le siguen infraestructura (US$ 1.156 millones), equipamiento minero (US$ 615 millones), desarrollo y preparación (US$ 515 millones), cierra el listado el subsector de exploración con US$ 283 millones.

En todos los casos, la variación en relación al 2020 es positiva, con excepción de equipamiento minero donde el monto gastado cayó en -7,3%.

Asimismo, el rubro otros, que agrupa a las inversiones que no pertenecen a la construcción del proyecto minero, logró un total de US$ 658 millones, es decir, 15,9% más que entre enero y noviembre del 2020.

La variación en relación al 2020 es positiva, con excepción del equipamiento minero donde la cifra cayó en -7,3%. Foto: Andina

Inversión por regiones

En cuanto a la inversión acumulada ejecutada a nivel de regiones, Moquegua con US$ 1.216 millones ocupó el primer lugar, impulsada, principalmente, por el proyecto minero Quellaveco.

El segundo lugar lo ocupa Áncash (US$ 452 millones) por la inversión de la Minera Antamina en el proyecto Huincush.

En tanto, la tercera región fue Ica (US$ 394 millones) gracias al proyecto Ampliación Shouxin.

Cabe precisar que estas tres regiones representan en conjunto el 46,3% de la inversión total entre enero y noviembre del 2021.

Mineras que lideraron

Con respecto a las mineras que lideraron la inversión en el sector, Anglo American Quellaveco S. A. (US$ 1115 millones) ocupó el primer lugar con una participación del 25,0%; mientras que en segundo y tercer puesto se ubicaron la Compañía Minera Antamina S. A. (US$ 400 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 290 millones) con participaciones de 9,0% y 6,5%, respectivamente.

Al término del 2021, la transferencia de recursos generados por la minería a los gobiernos subnacionales subió en casi 60%, al alcanzar una cifra récord de S/ 6.624 millones.

Datos

Resultado intermensual. Tan solo en noviembre la inversión ascendió a US$ 475 millones, 2,4% más que en octubre del 2021 y 23,3% más que el mismo mes del 2020.

Efecto. Este aumento en comparación con el mes de octubre se debe a una mayor inversión por parte de empresas como Antamina, Quellaveco, Shouxin, entre otras.

Infografía-La República.

Infografía-La República.